Honderden Limburgers kunnen maanden huis niet in

Luchtfoto van het gebied rond Brommelen waar een dijk aan het Julianakanaal is doorgebroken. Beeld ANP

Volgens Interpolis en Centraal Beheer moeten de huizen eerst wekenlang drogen voordat de herstelwerkzaamheden kunnen beginnen, meldt persbureau ANP. Ook zijn nog niet alle huizen goed bereikbaar voor aannemers door kapotte straten. Ondertussen zijn levertijden voor keukens en meubels lang. Aannemers kampen met een gebrek aan capaciteit en materialen, doordat een grote groep mensen uit het rampgebied gelijktijdig reparaties wil laten uitvoeren.

De zwaarste schade wordt gemeld in het gebied rondom de rivier de Geul, zoals Valkenburg en Schin op Geul. In Valkenburg kolkte het hoge water als een ‘autobaan’ door het centrum, zei de burgemeester destijds. Een aantal huizen is er bijzonder slecht aan toe, met scheuren in de muren en balken.

Bij Centraal Beheer is tot nu toe meer dan de helft van de 950 gemelde schades zo ernstig dat mensen nu nog niet naar huis kunnen. Ze tellen 100 gevallen waarbij mensen voor langere tijd hun huis kwijt zijn. Interpolis heeft 100 tot 200 mensen die tot het einde van het jaar niet terug kunnen keren.

De verzekeraar ontving bijna 1300 schademeldingen. Voor de getroffenen is er tijdelijke huisvesting. Verzekeraars gebruiken daarvoor vakantie- en huurwoningen. Interpolis werkt ook samen met gemeenten om mensen een dak boven het hoofd te bieden.

Limburg werd iets minder dan twee weken terug getroffen door de grootste watersnood sinds de overstromingen van 1993 en 1995. In Duitsland en België, waar het water ook tot grote hoogte steeg, was de situatie ernstiger en had veel doden tot gevolg.

In het zuiden van Nederland vielen geen dodelijke slachtoffers, maar de schade loopt in de honderden miljoenen. In Valkenburg alleen al wordt de schade op zo’n 400 miljoen euro geraamd. Daags na de ramp zegde demissionair premier Rutte toe de schade die niet door verzekeraars gedekt wordt, te zullen vergoeden.