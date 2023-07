Honderden kunststukken uit Nederlandse musea terug naar Sri Lanka en Indonesië, waaronder befaamde Lombokschat

De gevel van het Rijksmuseum in Amsterdam, gezien vanaf de Spiegelgracht. Beeld Simon Lenskens

Beide landen vragen Nederland al decennia om de voorwerpen terug te geven. Sinds afgelopen najaar buigt de commissie Koloniale Collecties zich over teruggevraagde koloniale voorwerpen. Een belangrijke vraag is daarbij of ze zijn geroofd, geschonken of gekocht.

Van 478 voorwerpen, verspreid over verschillende Nederlandse musea, is daarbij geconcludeerd dat ze ‘onterecht in Nederland beland’ zijn, meldt staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur donderdag. Een deel is simpelweg geroofd, bij een ander deel is sprake van ‘onvrijwillig bezitsverlies’. Zo werd een verzameling van 132 kunststukken uit Bali in 1955 ter bewaring aan Nederland gegeven en vervolgens hier gehouden.

Over de auteur

Niels Waarlo is algemeen verslaggever van de Volkskrant. Eerder werkte hij op de wetenschapsredactie en schreef hij over technologie.

Verder gaat het onder meer om edelstenen, beelden, houtsnijwerk en sierwapens, waaronder een rijkelijk versierd kanon en een zwaard met 138 diamanten die beide uit Sri Lanka komen. De zogeheten Lombokschat, die in 1894 ten tijde van de koloniale oorlog op Lombok werd buitgemaakt door het Koninklijk Nederlands-Indische Leger (KNIL), gaat terug naar Indonesië. Een deel hiervan was in in de jaren zeventig al teruggegeven.

Eigendomsoverdracht

Volgende week vindt een eigendomsoverdracht aan Indonesië plaats in het Museum Volkenkunde, de overdracht aan Sri Lanka volgt later. Nederland stelt Sri Lanka en Indonesië geen speciale voorwaarden aan de teruggave, zoals hoe en waar voorwerpen bewaard of tentoongesteld worden.

Desondanks is er wel degelijk sprake van samenwerking op dit vlak. Zo bezocht een delegatie uit Sri Lanka enkele maanden geleden het Rijksmuseum en gingen drie weken geleden Nederlanders op bezoek in het Nationale Museum in Colombo, waar teruggegeven objecten komen te liggen, aldus Trouw. Het Sri Lankaanse museum werkt aan een speciale ruimte met klimaatcontrole voor de spullen uit Amsterdam.

Diverse landen vragen ook archeologische stukken terug van Nederland. Zo besloot de regering vorig jaar al 37 skeletten van zo’n vijfduizend jaar oud uit het depot van natuurhistorisch museum Naturalis terug te geven aan Maleisië. De Maleisische regering had hier afgelopen zomer een verzoek voor ingediend. Nederlandse wetenschappers groeven de skeletten rond 1935 op, toen Maleisië nog een Britse kolonie was, waarna ze bij Naturalis belandden.

Schedelkapje Javamens

Het museum had er weinig moeite mee de skeletten terug te geven. ‘Ze zijn bij ons gebracht omdat ze hier goed bewaard konden worden’, zei een woordvoerder destijds. ‘Ze zijn dus ook nooit tentoongesteld of onderzocht.’ Heel wat moeilijker ligt het verzoek van Indonesië om het wereldberoemde schedelkapje van de Javamens terug te krijgen, een voorouder van Homo sapiens, dat werd opgegraven door de Nederlandse onderzoeker Eugène Dubois. Dit is een topstuk van Naturalis. Hierover heeft Uslu donderdag nog geen knoop doorgehakt.