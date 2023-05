Honderden extra Navo-militairen naar Kosovo om vrede te bewaren

Navo-soldaten in het noorden van Kosovo. Beeld AFP

Momenteel zijn er al 3.800 soldaten in Kosovo gelegerd, maar secretaris-generaal van de Navo Jens Stoltenberg maakte dinsdag bekend dat daar vanwege de onrust zevenhonderd militairen van een reserve-eenheid bij komen. Die eenheid is bedoeld voor de Westelijke Balkan en moet altijd klaar staan om binnen zeven dagen te worden ingezet.

Ook heeft een extra Navo-bataljon - bestaande uit zo’n honderd militairen - de opdracht gekregen om te zorgen dat ze paraat staan. Het zijn voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat militaire alliantie in staat blijft om de vrede in het Balkanstaatje te handhaven ‘in overeenstemming met het mandaat dat ons door de VN-Veiligheidsraad is gegeven’, zegt admiraal Stuart B. Munsch in een verklaring.

De situatie escaleerde maandag toen etnische Serviërs in de Kosovaarse plaats Zvecan het gemeentehuis binnen wilden dringen om te voorkomen dat de nieuwe burgemeester aan het werk ging. Toen Navo-soldaten de demonstranten uiteen probeerden te drijven, werden ze bekogeld met zelfgemaakte brandbommen. Negentien Hongaarse soldaten en elf Italianen liepen brandwonden en botbreuken op.

Hoewel geen van de soldaten in levensgevaar verkeert, reageerde de internationale gemeenschap geschokt. Daarbij klinkt ook onvrede over de wijze waarop de Kosovaarse en de Servische autoriteiten het conflict hebben laten escaleren. Westerse ambassadeurs brengen deze dagen een bezoek aan beide regeringsleiders, die elkaar de schuld van het geweld in de schoenen proberen te schuiven, om te zorgen dat zij de stappen nemen om de situatie te sussen.

Albanese burgemeesters in overwegend Servische dorpen

Etnische Serviërs maken naar schatting nog geen 5 procent van de bevolking in Kosovo uit, maar vormen in vier gemeenten in het noorden van het land wel de grote meerderheid. Zij voelen zich achtergesteld en boycotten vorige maand daarom grotendeels de lokale verkiezingen. Als gevolg kwamen burgemeesters van Albanese afkomst uit de bus, die de overwegend Servische inwoners niet als hun vertegenwoordiger zien.

De Navo, EU en VS hadden er tevergeefs bij de Kosovaarse regering op aangedrongen om de pas verkozen burgemeesters niet in te hameren. Onder politiebegeleiding togen de Albanese burgemeesters vrijdag naar het gemeentehuis, waar Servische demonstranten hen probeerden tegen te houden. Het weekend werd getekend door gevechten tussen de Kosovaarse politie en de demonstranten, waarbij zeker tien mensen gewond raakten.

De inzet van Navo-troepen moest daar een einde aan maken, maar in Zvecan ging het opnieuw mis. Navo-chef Stoltenberg heeft ‘de niet uitgelokte aanvallen op de KFOR-troepen’ veroordeeld en zegt dat het geweld onmiddellijk ‘moet stoppen’. Serviërs stellen echter dat de vredestroepen al eerder hadden moeten ingrijpen en had moeten voorkomen dat de Kosovaarse politie de gemeentehuizen binnenkwam en daar de Servische vlaggen verwijderden.

Amerikaanse sancties

De Verenigde Staten kondigden dinsdag maatregelen tegen Kosovo aan vanwege het besluit om de burgemeesters ‘met geweld’ te installeren. Zo mag het land niet meedoen met een door Amerika geleide militaire oefening. De Amerikaanse ambassadeur in Kosovo zei ook dat de VS ‘geen enthousiasme’ meer voelen om Kosovo te helpen meer internationale erkenning te vergaren of toe te treden tot de Europese Unie.

Op zijn beurt stuurde de Servische president Aleksandar Vucic dit weekend extra troepen naar de Kosovaarse grens, die hij maandag een bezoek bracht. Volgens Vucic zijn in totaal 52 Serviërs gewond geraakt bij de onlusten, waarvan drie ernstig. Hij heeft de soldaten aan de grens in de hoogste staat van paraatheid gebracht.

Sinds 1999 bewaakt de door de Navo geleide internationale vredesmacht KFOR de rust in Kosovo, in eerste instantie met tienduizenden soldaten. Daar ging een bloedig conflict aan vooraf, waarin de Albanese bevolking in Kosovo haar onafhankelijkheid bevocht. Servië ziet Kosovo nog altijd als afvallige provincie. Dit zorgt met name voor problemen in het noorden van Kosovo, waar een meerderheid van etnische Serviërs woont. Zij zijn trouw aan de regering in Belgrado en accepteren de autoriteit van de regering in Pristina niet.

De Servische toptennisser Novak Djokovic gooide dinsdag nog eens extra olie op het vuur. Na zijn winst in de eerste ronde van het toernooi de French Open schreef Djokovic op de lens van een van de camera’s: ‘Kosovo is het hart van Servië. Stop het geweld.’ Djokovic, wiens vader in Zvecan opgroeide, verklaarde later dat hij tegen ‘enige vorm van conflict’ is, maar de behoefte voelt om ‘ons volk en Servië als geheel’ te steunen.