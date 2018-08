Honderden enkelbanden uitgevallen door storing Tele2

Door een storing bij telecomaanbieder Tele2 afgelopen weekeinde is meer dan de helft van de enkelbanden uitgevallen. De storing begon vrijdag aan het eind van de ochtend, zondagmorgen was de verbinding weer hersteld. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op bepaalde momenten waren 450 van de circa 700 enkelbanden uitgevallen.

Elektronische detentie door middel van een enkelband. Foto Hollandse Hoogte

Nadat de verbinding was hersteld, kon de informatie van tijdens de storing alsnog worden afgelezen. Uit een eerste analyse blijkt een ‘regulier’ beeld. De meeste dragers van een enkelband zouden niet door hebben gehad dat er iets aan de hand was.

Mensen met een enkelband worden verdacht van of zijn veroordeeld voor een strafbaar feit. Door de enkelband kunnen zij hun proces in vrijheid afwachten, of onder toezicht terugkeren in de samenleving. De rechter, het Openbaar Ministerie (OM) of de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) bepaalt op basis van advies van de reclassering of iemand een enkelband krijgt.

Enkelbanden verwijderd

Dragers van een enkelband bleken het middel in 2017 veel vaker te hebben verwijderd dan in 2016. In 2017 gebeurde het 63 keer, tegenover 35 keer in 2016. De band is gemaakt van rubber en glasvezelkabel, maar kan met veel kracht worden verwijderd. Het vernielen van een enkelband is strafbaar.

De band zendt een melding naar een meldkamer als ermee wordt gerommeld, als een verdachte zich buiten een afgesproken gebied begeeft of als de band niet voldoende is opgeladen. Juist die verbinding met de meldkamer kon afgelopen weekend niet worden gemaakt.