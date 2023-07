Honderden deelnemers tegenprotest in voorstad waar huis burgemeester werd aangevallen • Brandweerman sterft bij blusactie

In de Parijse voorstad L’Haÿ-les-Roses waren vandaag honderden mensen op de been voor een tegenprotest. Le Monde spreekt zelfs van duizend tegenbetogers. Relschoppers vielen in de nacht van zaterdag op zondag de woning van de burgemeester Vincent Jeanbrun aan en probeerden de woning in de brand te steken. Jeanbrun was in het gemeentehuis aan het werk wegens de rellen, zijn vrouw en twee kinderen lagen in het huis te slapen. De vrouw brak haar scheenbeen tijdens het vluchten, omdat de belagers haar beschoten met vuurwerk.

Het tegenprotest van vandaag was een initiatief van Franse burgemeesters, naar aanleiding van deze aanval. Ze initieerden door heel Frankrijk een ‘betoging tegen geweld’. In L’Haÿ-les-Roses, een gemeente met dertigduizend inwoners, was de respons op die oproep groot. De tegendemonstranten juichten Jeanbrun toe, hij dankte de inwoners voor alle steun die hij had gekregen. Er waren eveneens zestig lokale en regionale politici aanwezig. Jeanbrun en de aanwezigen zongen het Franse volkslied.

Jeanbrun is een politicus van de rechtse partij Les Républicains. In een video die hij zaterdag, voor de aanval, op Facebook plaatste, haalde hij fel uit naar de relschoppers in zijn gemeente. Hij noemde hen ‘stadsguerrilla en ‘gemaskerde schurken die vernielen en zich straffeloos een weg branden door de straten’.

AFP - Vincent Jeanbrun (derde van links) loopt mee in een optocht.

Dylan van Bekkum