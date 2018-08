Honderden boeren claimen droogteschade bij verzekeraars

Een Noord-Hollandse boer op zijn droge akker. Foto Raymond Rutting / de Volkskrant

‘Dit voorjaar viel in een aantal regio’s extreem veel neerslag, nu is er droogte’, zegt Jan Schreuder, directeur van Vereinigte Hagel, waar duizend Nederlandse boeren een weersverzekering hebben afgesloten. Afgelopen weken zijn er ‘honderden claims binnengekomen’.

Ook bij AgriVer, waarbij vijfhonderd boeren zich hebben verzekerd, is het druk. ‘Elk uur komen er een paar claims bij’, zegt verzekeringsadviseur Daniël Simonse. ‘We zitten nu al boven de tweehonderd.’

Brede weersverzekering

In Nederland hebben ongeveer tweeduizend boeren (10 procent) een zogeheten brede weersverzekering afgesloten. Die werd in 2010 in het leven geroepen door de overheid, de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO) en verzekeringsmaatschappijen. Boeren zouden zich zo beter kunnen beschermen tegen steeds vaker voorkomende extreme weersomstandigheden, was de gedachte.

Inmiddels zijn er vijf verzekeraars die een weersverzekering aanbieden. Vereinigte Hagel en AgriVer zijn de grootste. Ook Interpolis biedt sinds 2017 een weersverzekering aan, maar wil niet naar buiten brengen hoeveel boeren zich sindsdien hebben gemeld. ‘Wij delen geen concurrentiegevoelige informatie’, aldus een woordvoerder.

Onder de verzekerden bevinden zich voornamelijk fruittelers, en in toenemende mate ook telers van aardappelen, uien en suikerbieten. Zij beschermen zich niet alleen tegen droogte, maar ook tegen andere weertypes die funest kunnen uitpakken voor de oogst, zoals regen, vorst, sneeuw, ijzel, hagel en blikseminslag.

Schamele krieltjes en topwijnen Door de aanhoudende droogte dreigt een fikse financiële strop voor boeren die fabrieksaardappelen leveren tegen vaste prijzen. ‘Zoiets heb ik nog niet eerder meegemaakt’, zegt boer Mulder in Muntendam. In de Achterhoek staan wijnboeren te springen vanwege de droogte. Zij mogen door de hitte weer hopen op een topjaar. Twee jaar na het vorige, lijkt ook 2018 door de vele zonuren een topjaar te worden voor wijnbouwers in de Achterhoek.

Europese regeling

Boeren kunnen bij het afsluiten van een weersverzekering gebruikmaken van een Europese subsidieregeling, die maximaal 65 procent van de premie vergoedt. Maar ondanks deze tegemoetkoming blijft de verzekering voor veel boeren te duur. Het eigen risico is met 30 procent hoog en de verzekering dekt maximaal 70 procent van de schade.

‘De kosten hangen af van de aard van de gewassen en de grootte van het land’, zegt Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond. ‘Voor een middelgroot bedrijf kost zo’n verzekering al snel 10 duizend euro per jaar.’

De Jong pleit voor het afschaffen van de assurantiebelasting (belasting op verzekeringen, red.) van 21 procent, die de Nederlandse overheid heft op de weersverzekering. ‘In Duitsland en Frankrijk is die ook al afgeschaft om de verzekering voor agrariërs aantrekkelijker te maken.’



Maar Den Haag voelt hier niets voor. De assurantiebelasting op de weersverzekering levert de schatkist jaarlijks 4 miljoen euro op.

Een boer in Beneden-Leeuwen beregent zijn grasland. Foto Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Neerslagtekort

Bij droogteschade wordt gekeken naar het neerslagtekort, berekend door het KNMI. Elke verzekering hanteert andere criteria. Zo keert Vereinigte Hagel pas uit als er minimaal een neerslagtekort is van 250 millimeter. Bij AgriVer ligt de drempelwaarde bij 252 millimeter, maar voor kleigrond is dit 317 millimeter. Met een gemiddeld landelijk neerslagtekort van 272 millimeter wordt de drempelwaarde in veel delen van Nederland nu al gehaald.

‘Elke dag zien we op het kaartje van het KNMI meer gebieden donkerrood kleuren’, zegt Jan Schreuder. ‘En het wordt alleen maar droger.’

Hoeveel er dit jaar door de verzekeraars wordt uitgekeerd is pas vlak voor de oogst te bepalen. ‘Taxateurs maken nu alvast een inventarisatie’, zegt Daniël Simonse van verzekeraar AgriVer. ‘Sommige gewassen zullen zich misschien nog herstellen, voor andere komt de regen te laat. Voordat de gewassen worden geoogst, vindt een definitieve taxatie plaats.’

Akkerbouwers nemen zelf de schade op bij hun collega-boeren, vanuit het idee dat zij de deskundigheid en ervaring in huis hebben om tot een goed oordeel te komen.