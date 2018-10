Honderden banen weg op vliegveld Eindhoven door ‘winterstop’ Ryanair

Ryanair verwacht tot eind dit jaar een dip in het aantal reizigers en boekingen. Dus gaat de basis in Eindhoven dicht en worden klanten daar bediend met buitenlandse toestellen en bemanningen. De pilotenbond VNV spreekt van ‘een dreigement’.

Een toestel van Ryanair stijgt op in Eindhoven. Foto Marcel van den Bergh

Voor de vijftig piloten van Ryanair die zijn gestationeerd op de luchthaven van Eindhoven breken onzekere tijden aan. De Ierse prijsvechter gaat zijn basis op de luchthaven sluiten. De meest van de ruim twintig vluchten die Ryanair dagelijks vanaf en naar Eindhoven aanbiedt worden vanaf begin november uitgevoerd met toestellen en bemanningen vanuit het buitenland, zo heeft de luchtvaartmaatschappij maandag laten weten.

Voor de piloten op Eindhoven probeert Ryanair elders werk te vinden, op andere vliegvelden. Voor de 150 stewards en stewardessen die zijn gestationeerd op Eindhoven oogt de toekomst veel somberder. ‘Aangezien we een groot overschot hebben aan cabinepersoneel in de winter gaan we na of we banenverlies kunnen voorkomen met onbetaald verlof en andere opties’, zegt Ryanair.

Het opheffen van de basis op Eindhoven maakt deel uit van ‘een bescheiden inkrimping van de wintercapaciteit’, met ongeveer 1 procent. Die vermindering is nodig volgens Ryanair omdat het bedrijf minder boekingen verwacht de komende drie maanden. Klanten zouden door de vele stakingen niet meer bij Ryanair durven boeken. Overigens krijgen sommige klanten die tot eind dit jaar al een vlucht vanaf Eindhoven hadden geboekt, deze week te horen dat hun reis niet doorgaat.

De jongste werkonderbreking was afgelopen vrijdag. Omdat personeel in Nederland, België, Duitsland, Italië, Spanje en Portugal het werk neerlegde kwamen zo’n 250 vluchten te vervallen. Bijna 40 duizend passagiers zagen hun reis in rook opgaan. Het afgelopen jaar kampte Ryanair al met zestien dagen waarop zijn werknemers staakten.

Dreigement

Een woordvoerder van de Nederlandse pilotenbond VNV denkt dat de soep niet zo heet wordt gegeten als hij door Ryanair wordt opgediend. ‘Het is een dreigement, om het personeel onder druk te zetten.’ Vorige maand kondigde de luchtvaartmaatschappij aan dat het zes van de dertig in Dublin gestationeerde vliegtuigen naar Polen ging verplaatsen. Piloten konden kiezen: meeverhuizen of ontslagen worden. Dat plan was van de baan, toen er na tussenkomst van een onafhankelijke bemiddelaar alsnog een cao werd gesloten tussen de Ierse piloten en Ryanair.

‘Dit dreigement laat weer eens goed zien hoe het bedrijf omspringt met zijn personeel’, aldus een woordvoerder van de VNV. De vakbond kondigde vorige week vrijdag een kort geding aan tegen Ryanair, omdat het stakingsbrekers zou hebben ingezet. Volgens een recent vonnis van de Haarlemse rechtbank mag het bedrijf alleen vervangers invliegen uit het buitenland als een werkonderbreking niet 72 uur van tevoren is aangekondigd.

Winterstop

De ‘winterstop’ die Ryanair nu invoert treft ook twee bases in Duitsland. Op Niederrhein haalt Ryanair twee van de vijf vaste toestellen weg, en voert het bedrijf met de resterende vliegtuigen ‘de meeste’ lijndiensten uit. Op de luchthaven van Bremen voltrekt zich hetzelfde scenario als in Eindhoven: de (twee) vliegtuigen verdwijnen er, maar het gros van de vluchten wordt met buitenlandse toestellen uitgevoerd.

Ryanair kondigde de inkrimping van het winteraanbod aan in een bericht aan zijn investeerders, waarin het bedrijf zijn winstverwachting voor 2018 bijstelde met 12 procent. De prognose komt nu uit op 1,1 miljard tot 1,2 miljard euro. Eerder ging Ryanair nog uit van 1,25 tot 1,35 miljard. De luchtvaartmaatschappij wijt die daling aan een daling van het aantal passagiers in september, minder vroegboekingen voor de herfstvakanties en met Kerstmis, de kosten voor het omboeken en opvangen van klanten die door de stakingen zijn gedupeerd en hogere uitgaven door de stijgende brandstofprijzen.

Aangejaagd

Ryanair stelde opnieuw dat de stakingen worden aangejaagd door het personeel van andere vliegbedrijven en zijn bedoeld om het Ierse bedrijf kapot te maken. Ryanair wil niet dat piloten van andere bedrijven als vakbondsvertegenwoordiger aanschuiven bij een cao-overleg. ‘Als Lufthansa onderhandelt met de Duitse bonden, willen ze daar ook geen Ryanair-piloten of -cabinepersoneel bij hebben’, aldus het bedrijf. ‘Volkswagens overleg met de bonden gebeurt ook niet met personeel van Renault aan de onderhandelingstafel, en Tesco is ook niet verplicht om werknemers uit te nodigen van ASDA (een concurrerende Britse supermarktketen, red.).’

Ryanair verloor in augustus een kort geding met precies die inzet. Het bedrijf kon bij cao-gesprekken met de pilotenbond VNV niet langer onderhandelaren weigeren omdat zij voor de KLM werken, oordeelde de rechter. Arbeidsrechtdeskundigen hadden al eerder gehakt gemaakt van de bezwaren Ryanair. Vakbondsbestuurders vertegenwoordigen nou eenmaal meerdere bedrijven in een sector, en die zijn vrijwel altijd concurrenten van elkaar.