Honderden Amerikanen de straat op om te demonstreren tegen lockdown

Demonstranten in Texas Beeld AFP

In de Texaanse hoofdstad Austin riepen tientallen demonstranten dat ze willen dat de staat weer opengaat. Ze riepen leuzen als ‘USA! USA!’ en ‘Laat ons werken!’ De Texaanse gouverneur Greg Abbott maakte vrijdag al bekend de staat weer langzaam te zullen openen door de maatregelen te versoepelen. Andere gouverneurs lieten in antwoord op de demonstraties weten te kijken naar de mogelijkheden van het versoepelen van de maatregelen.

President Donald Trump zei zaterdag achter de versoepeling in Texas en Vermont te staan. Montana zal vrijdag beginnen met opheffing van beperkingen. ‘We blijven een aantal positieve signalen zien dat het virus zijn hoogtepunt is gepasseerd’, aldus Trump tijdens zijn dagelijkse persconferentie in het Witte Huis.

Steun van Trump

Ook in Concord, New Hampshire en Annapolis (Maryland) protesteerden zaterdag honderden mensen tegen de strenge lockdown. Veel mensen wapperden met Donald Trump-vlaggen en eisten dat het land ‘weer wordt geopend’. President Trump steunde de demonstranten vrijdag in een reeks tweets waarin hij de gouverneurs van Minnesota, Michigan en Virginia opriep de staten te heropenen.

Sommige gouverneurs hebben echter gewaarschuwd dat ze hun economieën pas heropenen als er voldoende coronatesten beschikbaar zijn. Ook bedrijven willen dat er eerst grootschalige testcapaciteit beschikbaar is, voordat ze weer normaal gaan draaien. Trump zei zaterdag dat ‘het testen steeds beter gaat’, maar leverde daarvan geen concreet bewijs.

De Verenigde Staten zijn het land met de meeste besmettingen en de meeste doden. Zeker 728.000 mensen in de VS zijn besmet met het virus, dat is meer dan een kwart van alle geregistreerde besmettingen. Zeker 38.000 mensen zijn in het land overleden door het longvirus.

Beeld Getty Images