Honderdduizenden huishoudens met ‘blokaansluiting’ krijgen energiecompensatie, over enkele maanden

Studenten protesteren op de Grote Markt in Groningen voor een energietoeslag, waar zij tot dusver geen recht op hadden. Beeld ANP

Dat schrijven minister Rob Jetten (Energie) en staatssecretaris Marnix van Rij (Belastingen) in een brief aan de Tweede Kamer over de ongeveer zevenhonderdduizend Nederlandse huishoudens met blokaansluiting. De bewindslieden geven al die Nederlanders op een aantal punten meer duidelijkheid: zo krijgen zij geld en kan het deel dat in november en december nog niet de 380 euro ‘energietoeslag’ ontving, dat alsnog verwachten. Maar uit de brief blijkt ook dat zij nog ruim twee maanden moeten wachten op informatie over hoeveel en wanneer zij dat geld krijgen.

De buitengewoon ingewikkelde puzzel rondom blokaansluitingen vloeit voort uit de invoering van het prijsplafond per 1 januari. Daarbij worden de prijzen die huishouden betalen voor energie tot een bepaalde hoeveelheid gas, elektriciteit of warmte gemaximeerd. Maar die regeling wordt uitgevoerd door energiebedrijven, en die kunnen niet zien wanneer er meerdere huishoudens achter een aansluiting zitten. Da komt onder meer voor bij grote complexen met zelfstandige appartementen binnen grote huurflats, zorgwoningen, een Vereniging van Eigenaren (VvE) en bij onzelfstandige woningen, zoals studentenkamers.

Minister Rob Jetten heeft al enkele malen gezegd dat hij er alles aan doet om iedereen met blokverwarming te helpen. Omdat dit niet goed kan via de energiebedrijven, tuigt de Belastingdienst een speciale regeling op. Daarbij wordt, anders dan bij het prijsplafond, niet gekeken naar het feitelijke verbruik van een huishouden, maar gewoon een bedrag uitgekeerd. Die compensatie moet worden aangevraagd door de VvE of de verhuurder.

Gekmakend complex

Dat klinkt betrekkelijk simpel, maar uit de brief blijkt dat de uitvoering nog altijd gekmakend complex is. Blokaansluitingen lopen sterk uiteen en daarbij wil het kabinet op tal van vlakken maatwerk bieden. Zo hebben veel appartementencomplexen een ‘grootverbruikersaansluiting’ die nog niet onder het prijsplafond viel. Daarvoor zouden aparte regelingen moeten komen. Ook streeft het kabinet ernaar om blokaansluitingen uit te sluiten van de regeling, zodra die nog vaste contracten hebben met prijzen die onder het prijsplafond liggen.

De belangrijkste vraag is hoe hoog de compensatie moet zijn om recht te doen aan het voordeel dat vergelijkbare huishoudens genieten die wel onder het prijsplafond vallen. Zeker wanneer de prijs gedurende het jaar sterk fluctueert, is dat lastig. Vast staat al wel dat het kabinet daarom minimaal twee keer komend jaar een bedrag wil uitkeren dat afhangt van de marktomstandigheden.

Om daar een goed idee van te krijgen wil het kabinet ook de eerste maanden van 2023 bezien hoeveel er voor het prijsplafond wordt uitgekeerd, zegt een woordvoerder van Jetten. Maar gedurende die maanden zullen de huishoudens met blokverwarmingen en hoge energierekeningen dus nog niet direct de euro’s krijgen waar zij op zitten te wachten.