Honderd zwaar verwaarloosde honden in beslag genomen bij illegale fokker uit Deventer

Een van de honden die bij de fokker in Deventer is weggehaald. Beeld Dierenbescherming

Bij de controle, eind februari, werden tal van misstanden vastgesteld. De honden verbleven in een voormalige varkensstal, waar een sterke ammoniaklucht hing. Ze lagen op betonnen vloeren, in hun eigen uitwerpselen. De kleine ruimtes lieten nauwelijks daglicht toe.

De eigenaar, die het bedrijf in zijn eentje rooide, fokte de dieren zelf. Zijn aanbod bestond onder meer uit labradors, Rhodesian ridgebacks, witte herders, jack russels en verschillende kruisingen. De dieren hadden onverzorgde en ontstoken wonden, pijnlijke heupproblemen, een vervuilde vacht en een afwijkende ontlasting als gevolg van een schadelijke darmparasiet.

Toen medewerkers van de inspectie en politie de honden mee wilden nemen, reageerden ze uitermate angstig. Op videobeelden is te zien dat ze trillen, proberen te ontsnappen, overgeven of hun urine laten lopen. ‘Het is duidelijk dat de dieren een gebrek aan menselijk contact hadden’, zegt Dik Nagtegaal, woordvoerder van de Dierenbescherming.

In een poging het gedrag van de honden te normaliseren, zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – de uitvoerende instantie op dit terrein – de dieren de komende tijd verzorgen en observeren. Doel is om ze uiteindelijk bij nieuwe baasjes onder te brengen, maar dit is geen vanzelfsprekendheid. ‘De oudere honden zijn er zo slecht aan toe dat ze mogelijk in hun eigen belang geëuthanaseerd moeten worden’, aldus Nagtegaal.

Het illegaal fokken van honden is volgens hem een groot probleem, dat zich grotendeels onder de radar afspeelt. ‘Er zijn jaarlijks 150 duizend Nederlanders die een nieuwe hond willen. De vraag is vele malen groter dan waar je met geregistreerde rasfokkerijen aan kan voldoen. Dat geeft ruimte voor louche praktijken.’

Zwendel

Honden worden bijvoorbeeld vanaf een ander adres verkocht dan waar ze worden grootgebracht. Zodra de inspectie de zwendel in het vizier heeft, verdwijnen de hondenfokkers uit beeld – om vervolgens onder een valse naam op een nieuw adres weer op te duiken. Ook de illegale handel in gefokte honden uit Oost-Europa is een probleem waar de politie lastig grip op krijgt.

Door rashonden op de zwarte markt aan te bieden, omzeilen handelaren de regelgeving die het vak vereist. Ook wordt het betalen van belasting vermeden. Maar dit hoeft volgens Wil Mennings, voorzitter van de Vereniging van Beroepsmatige Kennelhouders, niet per definitie te betekenen dat de dieren ook slecht worden verzorgd. ‘Dat is gewoon amateurisme.’

Inspecteurs zijn vaak ruimhartig bij het naleven van de wet- en regelgeving, stelt Mennings tot zijn ongenoegen vast. ‘Als iemand niet de juiste papieren heeft, maar het er verder netjes uitziet, dan komt diegene er vaak met een officiële waarschuwing vanaf. Honden worden alleen in beslag genomen als de leefomstandigheden ver onder peil zijn.’

Tweede kans

Er wordt altijd eerst samen met de eigenaar gekeken of er ruimte is voor verbetering, bevestigt Nagtegaal van de Dierenbescherming. ‘Het juridische verhaal is ingewikkeld. De wet geeft op dit gebied de voorkeur aan een tweede kans.’

Die kreeg ook de broodfokker in Deventer. De inspectie verzocht hem zomer vorig jaar al om zijn papieren op orde te maken en de leefomstandigheden van de honden te verbeteren. Aan dit laatste gaf hij in eerste instantie gehoor, bleek bij een daaropvolgende controle.

Daarna verloederde zijn bedrijf weer. Uit de controle van februari bleek dat de eigenaar zijn hondenbestand inmiddels had uitgebreid van 56 tot honderd stuks. Zijn papierenwerk was nog altijd niet rond.

Justitie onderzoekt nu of de man een verbod opgelegd kan krijgen op het fokken en verkopen van dieren.