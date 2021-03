Honderd nieuwe testlocaties om toegangstesten af te geven in aanbouw

De temperatuur van een bezoeker wordt gemeten in de Ziggo Dome, als onderdeel van een 'Fieldlab'. Beeld EPA

Het idee is dat mensen die kunnen aantonen dat ze niet besmet zijn, op termijn meer vrijheden kunnen krijgen. Te denken valt aan een bezoek aan een concert of sportwedstrijden. Dit zou gebeuren door middel van een negatief testbewijs in een nieuwe app.

Volgens Rouvoet is de GGD niet van plan de eigen teststraten te gebruiken om de samenleving te heropenen. Dat zou niet passen bij het takenpakket van de GGD, namelijk: het hoeden over de publieke gezondheid. Hoewel er in de GGD-teststraten momenteel capaciteit te over is, liet demissionair minister Hugo de Jonge eerder al weten die capaciteit te reserveren voor de ‘reguliere risicogroepen’.

Toegangsteststraten

Mensen zonder klachten moeten zich daarom op andere locaties laten testen om een negatief testbewijs te bemachtigen. ‘Speciaal voor toegangstesten maken we een fijnmazig netwerk van zo’n honderd testlocaties’, aldus een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid. ‘Het gaat om een parallelle infrastructuur. De GGD-teststraten blijven bedoeld voor het opsporen van het virus, hoofdzakelijk bij mensen met klachten.’

Deze nieuwe toegangsteststraten worden niet beheerd door de GGD, maar door de nieuwe Stichting Open Nederland. Ten behoeve van de doorloopsnelheid zullen op deze testlocaties vooral sneltesten gebruikt worden. Die zullen in principe gratis zijn. Een afspraak kan worden ingepland via de nieuwe app CoronaCheck.

‘Het voornemen is om in maart zeventig locaties te bouwen om de locaties begin april operationeel te hebben’, schreef De Jonge eerder aan de Tweede Kamer. Hij streeft naar een capaciteit van 400 duizend toegangstesten per dag in mei.