Honderd miljard euro voor de Duitse Bundeswehr: komt een nieuwe militaire grootmacht in zicht?

Een verbodsbord voor tanks vlak bij het militair oefenterrein in Munster. Beeld Julius Schrank / De Volkskrant

De Duitse Bundeswehr wordt geplaagd door vele problemen, maar loslippige militairen horen daar niet bij. Rondom de Hindenburg Kazerne in Munster, bij de Panzertruppenschule verderop en op het plein voor de plaatselijke Edeka-supermarkt antwoorden soldaten telkens vrijwel woordelijk hetzelfde, als hen wordt gevraagd naar de kwaliteit van hun materieel of het aantal sokken in hun kledingpakket: ‘Ik moet u doorverwijzen naar onze perswoordvoering.’

Waar het de strijdkrachten wel aan schort: tanks, schepen, vliegtuigen, helikopters, vesten, helmen, kogels, bommen, granaten, nachtkijkers, communicatie-apparatuur, potten, pannen. De militairen mogen zwijgzaam zijn, hun commandant wond er geen doekjes om: ‘Het is oorlog in Europa, en de Bundeswehr staat met min of meer lege handen’, schreef Alfons Mais, Commandant der Landstrijdkrachten, vorige week op Linkedin.

Nauwelijks was hij uitgesproken, of zijn gebeden bleken gehoord. Afgelopen zondag veroorzaakte de Duitse bondskanselier Olaf Scholz een schokgolf met de aankondiging van een historische ommekeer in de Duitse buitenland- en veiligheidspolitiek. Berlijn investeert honderd miljard euro in defensie, en besteedt vanaf nu jaarlijks minimaal 2 procent van het bruto binnenlands product aan de strijdkrachten. ‘Het begrip ‘keerpunt’ is bijna te zwak’, concludeerde de Duitse nieuwszender ARD. ‘Wat zich hier voltrekt, is een strategische revolutie.’

Terwijl Berlijn zich al decennialang ‘om historische redenen’ zoveel mogelijk afzijdig houdt van internationale conflicten, gingen de afgelopen dagen duizenden geavanceerde antitankwapens en luchtafweerraketten naar Oekraïne. ‘Poetins oorlog’, zoals Scholz de Russische aanval op Oekraïne consequent noemt, ‘betekent een cesuur in onze buitenlandpolitiek. Als democraten en Europeanen staan wij aan de juiste zijde van de geschiedenis.’

Politiek is Berlijn om: Duitsland moet een hypermoderne krijgsmacht vormen, zodat het land en daarmee de EU zich op het wereldtoneel kunnen doen gelden. De vraag is nu: waar te beginnen?

Schietbaan 18

Bezoekers van Munster in Nedersaksen passeren bijzondere taferelen op weg naar het stadje. Rond het middaguur vermengen diepe dreunen van zwaar geschut op militair oefenterrein Munster-Nord (102 vierkante kilometer) zich met het gezang van vogels rondom natuurgebied Lüneburger Heide. Militaire voertuigen rechtsaf, Zivilverkehr gaarne linksaf, langs het rood omringde bordje ‘verboden voor tanks’. In Munster zelf lijkt niemand het oorlogsgeweld te horen. De bezoeker die bijna schietbaan 18 oprijdt en klaagt dat het niet duidelijk is aangegeven, krijgt te horen dat ‘de mensen hier dat wel weten.’

Gevraagd waar alle miljarden heen moeten, is het antwoord onder militairen – het handjevol dat wat wil zeggen – unaniem: persoonlijke uitrusting. ‘Alles wat je daarover leest is waar’, zegt een militair woensdag – geen enkele militair wil met naam in de krant. ‘Het is niet dat onze spullen van slechte kwaliteit zijn. En als ik nieuwe legerkisten nodig heb, kan ik die krijgen. Het probleem is: de standaarduitrusting is niet genoeg. Voorbeeld: wij zijn nu twee weken op oefening, en dan krijgen we vijf paar sokken. Zo gaat het met veel uitrusting.’

Een andere militair klaagt dat hij moet trainen in kogelwerende vesten ‘uit het jaar negentienhonderd-nogwat’, omdat er te weinig modern materieel beschikbaar is. Zo’n ouderwets vest drukt volgens hem op zijn koppelriem, is loodzwaar, en niet goed afgestemd op zijn munitiehouders en andere uitrusting. ‘Wie wordt uitgezonden, krijgt de nieuwste spullen. Maar daar moet je dan dus weer aan wennen. Terwijl het idee van oefenen nu juist is: train as you fight.‘

Kogelwerende vesten, koppelriemen, sokken. De Duitse kranten staan er vol mee, al jarenlang: de persoonlijke uitrusting is onder Duitse militairen een eindeloze bron van frustratie. ‘Alleen al het aanvullen van achterstallige voorraden tot aan het niveau dat de Navo van iedere lidstaat vereist, namelijk genoeg voor dertig dagen vechten, kost 10 tot 20 miljard euro’, zegt defensiejournalist Thomas Wiegold in de gezaghebbende politieke podcast Sicherheitshalber, Veiligheidshalve.

Maar het probleem gaat verder dan dat. Gevraagd of al die miljarden betekenen dat hij binnenkort extra sokken tegemoet kan zien, zegt de militair die daarover klaagde: ‘Ik denk het niet. Het probleem is eerder organisatorisch. De planners doen hun best, maar alles duurt een eeuwigheid. Het is de bureaucratie. Zo is Duitsland.’

Van het rek kopen

Honderd miljard euro is een gigantisch bedrag: het gehele Russische defensiebudget voor 2020 was 59,8 miljard euro (naar de huidige euro-dollarkoers). Het eerste concrete resultaat van de Duitse miljarden is hernieuwde toewijding aan nuclear sharing, het Navo-concept waarbij lidstaten die zelf geen atoomwapens hebben wel in staat zijn om die van partners – de VS – af te vuren als het zover komt. Angela Merkels regering zag af van de aankoop van de Joint Strike Fighter (JSF), de jachtvliegtuigen die Duitsland nodig heeft om te kunnen blijven meedoen.

Scholz zegt nu dat Duitsland opnieuw naar de JSF kijkt. Samen met Frankrijk werkt Duitsland aan een Main Ground Combat System, de tank-van-de-toekomst waaraan ook andere Europese landen mogelijk gaan meewerken. Allemaal stapjes naar een robuustere, Europese verdedigingsmacht.

Inmiddels is ook iets duidelijker hoe de honderd miljard euro besteed worden. Duitsland gaf de afgelopen jaren 1,4 procent van het bruto binnenlands product uit aan defensie. Dat gaat direct omhoog naar minimaal 2 procent. Het verschil zal de komende jaren worden bekostigd uit de honderd miljard. Voor 2022 doet het bedrag van 17 miljard de ronde. Als het fonds op is, moet Berlijn met een langetermijnoplossing komen.

Maar het B-woord, Bureaucratie, hangt als een donderwolk boven de koffer met geld die Duitsland voor de strijdkrachten gereedmaakt. Een oudere reservist somt woensdag in Munster een waslijst op aan projecten die hun levertijd en budget ver overschreden: de NH-90 transporthelikopter, de Tiger-gevechtshelikopter, het Puma-infanterievoertuig. Peperdure en hypermoderne innovaties die stuk voor stuk kampten met jarenlange vertragen en reusachtige onvoorziene kosten.

‘Terwijl we ook gewoon Apache- en Sikorsky-helikopers, en andere voertuigen van de plank hadden kunnen kopen’, zegt de reservist. ‘Zo raken de miljarden snel op.’

Maatschappelijke omwenteling

Wat het Duitse publiek vindt van de Kehrwende van zijn regering is nog even afwachten. De weekkrant Die Zeit, nota bene een links-intellectuele krant, breekt alvast een lans voor maatschappelijke acceptatie van het feit dat de Russische oorlog in Oekraïne ook in Duitsland onvermijdelijk een nieuw tijdperk doet aanbreken.

‘Het is de hoogste tijd dat wij niet langer in een bijna minachtende houding vervallen als wij in de trein geüniformeerde soldaten tegenkomen’, schrijft columnist Hasnain Kazim. ‘Wij moeten onze relatie met de Bundeswehr grondig herzien en accepteren dat zij er niet alleen is om bruggen te bouwen en bij overstromingen te helpen. Haar voornaamste taak is om te vechten, en Duitsland en zijn bondgenoten te beschermen. Daarvoor hebben wij een operationeel leger nodig, met materieel dat werkt.’