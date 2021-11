Honderd landen willen uitstoot van methaan aanpakken, een vele malen sterker broeikasgas dan CO2

Methaan, een belangrijk broeikasgas, ontstaat vooral bij de veehouderij. Beeld ANP

Wat is er precies afgesproken?

Ruim honderd landen beloven de wereldwijde methaanuitstoot met 30 procent te verminderen in 2030, ten opzichte van 2020. Zij scharen zich achter het plan dat de Amerikaanse klimaatgezant, John Kerry en EU-klimaatcommissaris Frans Timmermans in september al presenteerden. De afgelopen weken probeerden zij meer landen achter het initiatief te krijgen. Inmiddels hebben 103 landen getekend. Ook Nederland.

Van de tien grootste methaanuitstoters zetten er zes hun handtekening: de VS, Brazilië, Indonesië, Nigeria, Pakistan en Mexico. ‘Methaan is een van de gassen die we het snelst kunnen terugdringen. Hiermee zullen we klimaatverandering direct vertragen’, aldus Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Critici hekelen de vrijblijvendheid van het akkoord, dat juridisch niet bindend is. De handtekeningen van China, India, Iran en Rusland, de overige landen in de top-10, ontbreken bovendien.

Waarom loont het om methaanuitstoot terug te dringen?

CO 2 mag dan het bekendste en belangrijkste broeikasgas zijn, het is niet het enige. Methaan, een koolstofatoom met vier waterstofatomen eraan gekit, neemt ook een belangrijk deel van de klimaatopwarming voor zijn rekening.

De uitstoot van methaan is een stuk lager dan die van CO 2 , maar daar staat tegenover dat methaan als broeikasgas tientallen keren krachtiger is. Gekeken over een tijdschaal van honderd jaar, heeft één ton uitgestoten methaan evenveel impact als 28 tot 36 ton CO 2 , volgens het IPCC. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat een gemiddeld methaanmolecuul na tien jaar alweer afbreekt, waar dit bij CO 2 honderden jaren duurt. Op tijdschalen van tientallen jaren is methaan dus nog krachtiger.

Waar komt dit broeikasgas vandaan?

Voor een deel is de methaanuitstoot natuurlijk: zo stoten microben in wetlands en in zuurstofloze bodems van meren het uit. Maar als gevolg van door mensen veroorzaakte uitstoot is de concentratie in de atmosfeer vandaag de dag tweeënhalf keer hoger dan voor de industriële revolutie, volgens de Methane Tracker 2021 van het Internationaal Energieagentschap.

Landbouw is de grootste menselijke bron; vee is hierbij een belangrijke uitstoter, hetzelfde geldt voor rijstvelden. Ook uit rottend afval stijgt methaan op.

In de fossiele sector vormen onder meer de onzichtbare methaanlekken uit aardgaspijpen een groot probleem − aardgas bestaat deels uit methaan. In het plan om methaanuitstoot terug te dringen, dat de Amerikaanse regering eveneens op dinsdag presenteerde, staat het opsporen en dichten van deze lekken centraal. Daarmee gaat er minder aardgas verloren en dat is ook nog eens economisch voordelig, benadrukte president Joe Biden.