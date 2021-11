Honderd landen bundelen hun krachten (en middelen) om ontbossing te stoppen

Ontbossing in Nova Xavantina, Brazilië. Beeld Amanda Perobelli / Reuters

Onder de gezamenlijke verklaring prijken ook de namen van landen waar nu juist veel ontbossing plaatsvind: Rusland, Brazilië, de Verenigde Staten, Canada en Indonesië. Samen bezitten de ondertekenaars 85 procent van de bossen op aarde.

In totaal hebben de regeringen 10,2 miljard euro toegezegd om op zowel mondiaal als nationaal niveau de ‘doelstellingen op het gebied van landgebruik, klimaat, biodiversiteit en duurzame ontwikkeling’ te behalen. Bedrijven beloven 6,2 miljard euro te investeren. Daarnaast hebben ruim dertig financiële instellingen gezworen niet langer te investeren in bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing.

De Britse premier Boris Johnson, die gastheer is van de klimaatconferentie COP26, noemt de deal ‘een mijlpaal om de bossen op aarde te beschermen en te herstellen’. Vorig jaar verdween wereldwijd in totaal een bosgebied ter grote van zijn Verenigd Koninkrijk. Iedere seconde wordt ongeveer een voetbalveld aan bos gekapt, veelal om plaats te maken voor landbouw.

Duurzame landbouw

Om de temperatuurstijging te beteugelen, zijn bossen van wezenlijk belang. Daarom formuleerden 105 landen in Glasgow zes doelen voor de komende jaren. Naast het behouden en herstellen van bossen zijn de landen bijvoorbeeld voornemens om ‘het levensonderhoud op het platteland verbeteren’. De ondertekenaars willen geldstromen zo inrichten dat ze duurzame landbouw bevorderen.

Ook de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen moeten worden erkend. Voor dit doel zou een kleine 1,5 miljard euro van het budget worden vrijgemaakt.

Beleidsexperts reageren verheugd op het ontbossingsplan, maar benadrukken dat er vermoedelijk meer nodig is. ‘De financiële aankondigingen die we in Glasgow hebben gehoord, zijn welkom, maar blijven klein in vergelijking met de enorme particuliere en publieke stromen die ontbossing stimuleren’, zegt bijvoorbeeld Frances Seymour van het World Resources Institute tegen The New York Times. Die non-profitorganisatie werkt wereldwijd aan oplossingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. Volgens Seymour maken bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ontbossing nog vaak gebruik van overheidssubsidies.

Dat ook Brazilië zijn naam onder de verklaring heeft gezet, is opvallend. In de Amazone, het grootste tropische regenwoud op aarde, is de laatste jaren op grote schaal bos gekapt ten behoeve van landbouw. Vorig jaar ging in Brazilië 1,7 miljoen hectare aan primair tropisch regenwoud verloren, ruim drie keer zo veel als in de Democratische Republiek Congo, de nummer twee op de mondiale lijst van grootste tropische ontbossers.

De nieuwe afspraken zijn breder dan eerdere akkoorden. Bovendien hebben meer landen zich eraan gecommitteerd. In 2014 sloten verscheidene landen met de Verklaring van New York over Bossen ook al een overeenkomst om ontbossing in 2030 te beëindigen. In die verklaring werden echter geen middelen genoemd om de gestelde doelen te bereiken. Ook een ontbossingsplan van de Verenigde Naties uit 2017 richtte niet genoeg uit.