Honderd kostbare postduiven gestolen in Steggerda. ‘Vooral de emotionele knauw is groot’

De broers Homma uit het Friese Steggerda werden zondagnacht beroofd van hun beste en meest waardevolle postduiven. ‘Het is net de Mocro-maffia.’

Luna is weg. Het wedstrijdhok van de vliegduivinnen is nagenoeg leeg. Tegen het vallen van de avond zitten de vogels die aan rovershanden wisten te ontkomen ineengekrompen in de volière. Nog maar acht stuks. ‘Ze hebben echt zoveel mogelijk meegenomen’, zegt Elco Homma (27) met een brok in zijn keel. Met een blik richting de ren: ‘De angst zit er nog steeds in.’

Maandagochtend ging zijn broer Ydo Homma (30) bij de duiven kijken. De deuren van de hokken zaten dicht. Maar binnen zag hij niets. De aanblik van natte voetafdrukken op de doorgaans droge vloer wekte argwaan. ‘Ik belde Elco: alles is leeg, alles is weg.’

De Kameleon meets Ocean’s Eleven in de Zuidoosthoek van Friesland, zou je gekscherend kunnen zeggen. Maar het is een persoonlijk drama. Hier, op het regenachtige erf achter de ouderlijke boerderij van de gebroeders Homma in het buitengebied van Steggerda werden in de nacht van zondag op maandag zo'n honderd postduiven gestolen. Inclusief Luna, beste jaarling van Nederland, de Messi van hun selectie.

Goede duif

Zeg ‘goede duif’ en je bedoelt ‘snelle duif’, of eigenlijk: ‘razendsnelle duif’, een die door de welhaast magische combinatie van superieure duivengenen en klasse-duivenmelkerij, in nature en nurture tot de macht verheven, na een vlucht van 500 kilometer bijna altijd als eerste thuis in Steggerda was.

Luna dus. Het product van goede scouting en eigen kweek. Een kruising van de beste sprintgenen uit België en Nederland. Amper een jaar oud was ze vanwege haar prestaties al geselecteerd om deel te nemen aan de Olympische Spelen voor duiven, de Olympiade, volgend jaar in Roemenië. Maar nu weten de gebroeders Homma niet waar Luna is.

De duivenrennen van de broers Homma in Steggerda. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Het boerenerf met een waakzame Border Colli is een plaats delict. Vage camerabeelden van een Audi A6-stationwagon met een wit, vermoedelijk Oost-Europees kenteken en drie mannelijke inzittenden zijn de enige clou. ‘Pools, Litouws, Roemeens misschien', zegt Ydo. ‘Het is net de Mocro-maffia.’

Collega-duivenmelker en nestor Albert Jan de Jong (80) komt de broers een hart onder de riem steken. ‘Ik heb wel eens last gehad van een steenmarter. Maar ik ben geen topper, zij wel. Jaren werk is plotsklaps weg.’

Vakmanschap

Hij zag de jongens opkomen in de duivensport. ‘Als je duiven week op week, jaar op jaar, presteren, dan maak je naam. Alweer die Homma’s!’ En dat is vakmanschap, zegt De Jong. Je moet oog hebben voor de goede genetische lijnen, maar ook verzorgen, voeren, trainen en voorbereiden. ‘Vergelijk het met een voetbalcoach: de een haalt veel meer uit een selectie dan een ander.’

Leven van de duivensport kunnen en willen de broers niet. Elco werkt als inkoper bij een veevoergroothandel, Ydo adviseert melkveehouders. ‘Als een van onze duiven wint, houden we daar een rollade aan over.’ Maar goede duiven zoals Luna zijn goud waard, of in elk geval een ton. ‘Als een Chinees of een Japanner zich ermee bemoeit op een veiling, gaat het hard’, zegt Albert Jan de Jong. In Azië wordt er op de duivenwedstrijden flink gegokt.

Vandaar ook dat postduiven steeds vaker populair roofgoed vormen. Vorig jaar werden in het Noord-Brabantse Made nog 24 waardevolle vogels gestolen – Opsporing Verzocht besteedde nog aandacht aan de zaak.

De broers postten vaak iets op Facebook, trots als ze zijn op hun duiven. Stom? Ook zonder die aanwijzing hadden kwaadwillenden in de openbare wedstrijduitslagen kunnen zien wat Luna in haar mars heeft.

Camerabeveiliging

Toppers als zij zijn niet te verzekeren, weten de Homma’s. Een camerabeveiligingssysteem is een van de weinige te treffen maatregelen. Wrang: twee weken geleden vroegen de broers er een offerte voor aan. Maar dan nog, zegt Elco, houdt het dieven niet tegen. ‘Ik ken gevallen waarbij je op de camerabeelden achteraf kon zien hoe een hok vakkundig werd leeggeroofd.’

Meedoen aan wedstrijden met de gestolen dieren kunnen de dieven niet. De duiven zijn geringd, en van toppers als Luna is dna opgeslagen in een databank, voor een echtheidsbewijs bij verkoop van een nakomeling. ‘Er zullen bovendien zeker een paar zo naar Steggerda vliegen’, zegt Elco. Achter de brutale diefstal – al dan niet in opdracht – zit dus een groter plan: het was niet zozeer te doen om Luna, maar om haar genen, waarmee de daders nieuwe toppers hopen te kweken.

Berichten stromen voortdurend binnen. De steun uit de doorgaans competitieve postduivensportwereld is hartverwarmend, zeggen de broers. Maar de financiële schadepost en - vooral - de emotionele knauw zijn groot. ‘Voor ons zijn de duiven van emotionele waarde’, zegt Elco. ‘We hebben er vijftien jaar aan gewerkt om deze ploeg samen te stellen. Als er een duif dood gaat, zijn we daar al een paar dagen ziek van. Maar een duif als Luna krijgen we misschien nooit weer.’