Honderd alleenreizende mannen aan de rand van een woonwijk? In Leiderdorp vinden ze het prima

Leiderdorp vangt honderd alleenreizende mannelijke asielzoekers op in een kerkgebouw. Is dat niet vragen om problemen? Nee, er is niemand die protest aantekent. ‘Als we zo een steentje kunnen bijdragen, waarom niet?’

Eerlijk is eerlijk: het gebouw zelf is vrij lelijk. Alsof de architect wel een plan had toen hij begon, maar geen flauw idee had hoe hij moest eindigen. En dus maar besloot van die stapel gele bakstenen een enorme toren te maken. En dan ligt het ook nog eens aan een fantasieloze meubelboulevard in Leiderdorp, tegenover de flagshipstores van Swiss Sense en Beter Bed.

Maar als je daarover begint tegen de nieuwe bewoners van de kerk, halen ze lachend hun schouders op. Nee joh, zeggen ze. Het is prima hier. ‘We voelen ons hier goed, de mensen zijn aardig’, zegt Hakimi, een Syriër die hier sinds een week woont, nadat hij eerst drie dagen in Ter Apel verbleef. ‘Het is hoogstens een beetje saai, maar dat is niet erg. Weet jij trouwens of hier een supermarkt in de buurt is? En hoe ik kan inloggen op de wifi van het ziekenhuis?’

Ter Apel ontlasten

Eerder deze maand besloot de gemeente Leiderdorp honderd alleenreizende mannelijke asielzoekers uit onveilige landen op te vangen in de vrijwel leegstaande Power City Church aan de rand van het dorp. Daarmee kwam de burgemeester tegemoet aan de vraag van de veiligheidsregio Hollands Midden om tijdelijk en verspreid over meerdere gemeenten ten minste 450 asielzoekers op te vangen om op die manier het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

Honderd alleenreizende mannen aan de rand van een woonwijk – daarin zou je een recept voor ellende kunnen ontwaren. Wie zijn werkelijkheid immers baseert op facebookberichten en krantenkoppen alleen, zou kunnen denken dat Nederland een onverdraagzaam land is, waar elk dorp in een onbeheerste razernij ontsteekt zodra er een paar vreemdelingen om hulp vragen.

Niet voor niets werd het kabinet het vrijdag, ondanks de soms abominabele omstandigheden in Ter Apel, wederom niet eens over een wet die de opvang van asielzoekers beter moet spreiden over Nederland. Vooral de VVD weigert structureel gemeenten te verplichten tot opvang, ook als dit slechts tijdelijk zou zijn.

Nauwelijks tegenstand

Maar dat politici niet altijd perfect kunnen inschatten hoe hun burgers denken, bewijst het voorbeeld van Leiderdorp. Om eventuele tegenstand voor te zijn, besloot burgemeester Laila Driessen (VVD) de beslissing over de komst van de tijdelijke crisisopvang niet zomaar te nemen, maar vroeg zij de gemeenteraad te kiezen. Ook gaf ze burgers de kans in te spreken tijdens een openbare raadsvergadering, werden er meerdere brieven gestuurd aan omwonenden, verscheen er een uitleg in het huis-aan-huisblad, werd een inloopavond georganiseerd en een speciale webpagina opgetuigd, met daarop nog meer informatie.

De tegenstand bleef grotendeels uit. Bij de openbare raadsvergadering kwam er uiteindelijk één schriftelijke reactie binnen van buitenaf; alle partijen stemden unaniem voor het plan om medewerking te verlenen, en op de inloopavond van twee weken geleden kwamen uiteindelijk slechts dertig bezoekers af, van wie een aantal zich bovendien kwam aanmelden als vrijwilliger.

‘We hadden wel ergens gelezen dat ze kwamen’, zeggen Erwin en Lotte, twee dertigers die in de woonwijk naast de Power City Church wonen, ‘maar eerlijk gezegd maakt het ons niet zoveel uit. Als we zo een steentje kunnen bijdragen, waarom niet?’

‘Er is niemand die uit zijn land vlucht zonder goede reden’, zegt ook Jamal (43), een buurtgenoot die net als Erwin en Lotte liever niet met zijn achternaam in de krant wil. ‘Als je een beetje bereid bent om ze te accepteren en door alle angst heen kijkt die je misschien voelt als je de media volgt, zul je zien dat er genoeg ruimte over is voor iedereen.’

‘Helemaal prima’

‘In werkelijkheid gaat het op veel plekken eigenlijk gewoon erg goed’, zegt Jan Scholten van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Het probleem is alleen dat burgerprotesten zoals in Hardenberg, Harskamp en Albergen zichtbaarder zijn dan de vele tientallen inloopavonden die de afgelopen maanden in dorpshuizen en gemeentezaaltjes werden georganiseerd, en die doorgaans gemoedelijk verliepen. Daardoor bestaat bij veel mensen het beeld dat de asielcrisis heel Nederland beslaat. ‘Maar ik denk oprecht dat 97 procent van de Nederlanders er gewoon het beste van probeert te maken.’

Niet dat er nooit onrust is in Leiderdorp, een gemeente van 27 duizend inwoners dat tegen Leiden aangeplakt is. In 2016, toen er plannen lagen voor een opvang voor 350 asielzoekers in het voormalige ROC, klommen er nog drie leden van de zogenoemde actiegroep Identitair Verzet op een dak om daar spandoeken met teksten als ‘Sluit de grenzen’ op te hangen. Maar ook toen al begreep het gros van de inwoners dat de drie dakklimmers niet bepaald de meerderheid vertegenwoordigden.

‘Ik wist helemaal niet dat er honderd asielzoekers komen, maar joh, dat is toch helemaal prima’, zegt Anne-Marie Doria (50), die een paar honderd meter bij de Power City Church vandaan woont. ‘En tuurlijk, er zijn hier genoeg problemen. Ik vind het ook lastig dat mijn kinderen geen huis kunnen vinden. Of dat ze allemaal hun familie laten overkomen, waardoor de verhoudingen straks misschien zoek zijn. En ik hoop ook echt dat ze goed begeleid worden. Want als je emigreert, is het belangrijk dat je je aanpast. Maar uiteindelijk zijn we allemaal mensen, toch? En als wij zoiets zouden meemaken zoals zij, zouden we toch ook geholpen willen worden?’