Hondenziekte die mensen kan besmetten duikt op in Nederland

Alle dierenartsen in Nederland hebben een nieuwsbrief ontvangen waarin de NVWA de beroepsgroep oproept alert te zijn op het opduiken van de hondenziekte. De belangrijkste symptomen zijn ernstige rug- en nekpijn. Ook kan de bacterie leiden tot onvruchtbaarheid, dood- of zwak geboren pups en moeilijkheden bij plassen en poepen.

Bij mensen uit de ziekte zich anders: meestal is er sprake van langdurige koorts. Vaak komen daar klachten bij als hoofdpijn, vermoeidheid, lusteloosheid, zweten en gewrichtsklachten. Brucellose is met antibiotica te behandelen, maar als dat niet tijdig gebeurt, kan een chronisch ziektebeeld ontstaan. Het risico dat Nederlanders de ziekte krijgen van hun hond is evenwel heel klein, meldt de NVWA: ‘Tot op heden zijn er geen meldingen van besmetting bij mensen in Nederland, ook niet bij mensen die intensief contact hadden met besmette honden.’

Russische import

De NVWA kwam de hondenziekte op het spoor toen een dierenarts onlangs een uit Rusland geïmporteerde hond met ernstige rugklachten onderzocht. Na bloedonderzoek bleek het dier geïnfecteerd te zijn met Brucella canis. De hond was eigendom van een Nederlandse fokker met meerdere rassen. De NVWA heeft alle aanwezige honden op de fokkerij onderzocht. Honden van verschillende rassen en geslachten bleken de bacterie te hebben. Dat gold ook voor sommige nakomelingen van deze honden. Alle geïnfecteerde honden zijn, na advies van deskundigen en NVWA en in overleg met de houder, geëuthanaseerd.

De naam van de fokkerij en de rassen van de verschillende honden wil de NVWA niet bekendmaken. In de brief aan de dierenartsen zegt de NVWA dat ze ‘met alles wat in haar macht ligt’ probeert de hondeneigenaren op te sporen die een pup bij de betreffende fokker hebben gekocht. Ze wil de eigenaren informeren over de infectie en hen ontraden met de dieren te fokken. De ziekte is niet dodelijk, zegt de NVWA. Maar: ‘Het is wel een aandoening die de hond bij de ontwikkeling van rugklachten ernstig in het welzijn beperkt. Omdat er geen genezende therapie bestaat, betekent het dan vaak dat de hond dan wordt geëuthanaseerd.’ In 2017 werd de bacterie Brucella canis ook al in Nederland aangetroffen. Brucellose komt normaal gesproken vooral voor in Zuid-, Midden- en Noord-Amerika, in Azië en Afrika.