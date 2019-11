Hond die IS-leider hielp uit te schakelen geëerd op Witte Huis

Conan, de hond die meedeed aan de Amerikaanse commando-operatie waarbij IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi werd uitgeschakeld, geeft vice-president Pence een pootje op de stoep van het Witte Huis. Vlak daarvoor had president Trump de hond een eremedaille uitgereikt. Beeld AFP

De Mechelse herder raakte vorige maand gewond toen commando’s van de elite-eenheid Delta Force het onderkomen van de leider van de terreurgroep Islamitische Staat binnenvielen. De IS-leider blies zich met twee van zijn kinderen op in een tunnel onder zijn versterkte complex.

‘We hebben Conan zojuist een medaille en een oorkonde gegeven’, zei Trump toen hij de hond aan de pers presenteerde in de Rose Garden van het Witte Huis. ‘Ik denk echt dat hij precies wist wat er gaande was.’ Hij noemde de Mechelse herder ‘briljant’ en ‘een taaie’. ‘De hond is ongelooflijk, werkelijk ongelooflijk’, zei Trump. Op Twitter zette hij een bewerkte foto van de plechtigheid.

‘Conan was ernstig gewond, zoals jullie weten, en ze dachten dat hij niet meer zou herstellen’, zei Trump. ‘Hij herstelde heel snel en is sindsdien meegegaan op heel belangrijke missies.’ Trump vertelde dat leden van Delta Force hem hadden verzekerd dat een ongewapende terrorist geen schijn van kans zou maken tegen de hond. ‘En toch zie je hoe mooi en kalm ze zijn in situaties als deze. Je mag van geluk spreken dat hij vandaag geen slecht humeur heeft, Jeff’, plaagde hij een van de journalisten.

De Mechelse herder, afkomstig van een hondentrainer in het Brabantse Best, is uitgegroeid tot een volksheld in de Verenigde Staten. Voor liefhebbers worden zelfs mokken met Zero Bark Thirty verkocht, een toespeling op de film over de operatie waarbij al-Qaida leider Osama bin Laden werd gedood.