Homostellen kunnen volgend jaar voor draagmoederschap terecht bij Nederlandse klinieken

Homostellen die via een draagmoeder een kind willen krijgen kunnen vanaf volgend jaar voor het eerst in Nederland terecht. Dat meldt tv-programma De Monitor op basis van een rondgang langs Nederlandse klinieken. Momenteel zijn de voorschriften nog zo strikt dat homoparen niet in aanmerking komen voor draagmoederschap. Als ze toch een kind via een draagmoeder willen, moeten zij uitwijken naar het buitenland.

Twee klinieken, MC Kinderwens in Leiderdorp en Nij Geertgen in Elsendorp, starten in 2019 met draagmoederschap voor homoparen. Directeur van Nij Geertgen Marc Scheijven vindt het ‘te gek voor woorden’ dat homostellen nu naar het buitenland moeten om op deze manier een kind te krijgen. ‘Terwijl alle medische en technische ervaring en kennis in huis is.’ De twee klinieken hanteren wel ieder hun eigen specifieke voorschriften. Zo moet bij MC Kinderwens de eicel van de draagmoeder zelf zijn, terwijl dat bij Nij Geertgen niet nodig is.

Twee andere klinieken overwegen nog of ze IVF-draagmoederschap voor homoparen aan gaan bieden. Het gaat om het Isala Fertiliteitscentrum in Zwolle en het Amsterdam VUmc. Het VUmc biedt momenteel als enige kliniek in Nederland al IVF-draagmoederschap aan, maar tot nog toe hebben zij vanwege de strikte voorschriften alleen heteroseksuele stellen geholpen met hun kinderwens.