Homoseksueel parlementslid ontvlucht Brazilië na toegenomen doodsbedreigingen

Wyllys, van de linkse partij PSOL, liet aan de lokale krant Folha weten dat hij Brazilië had verlaten voor een baan in de academische wereld, en dat hij geen enkele intentie heeft om terug te keren naar huis. ‘Een bedreigd leven beschermen is ook een strategie om te vechten voor betere dagen’, schreef hij op Twitter met een link naar het artikel. ‘We hebben al veel bereikt en gaan daarmee verder als de tijd rijp is.’

Wyllys, die afgelopen oktober voor een derde termijn werd herkozen in het parlement, kreeg in het verleden ook talloze doodsbedreigingen, maar die zouden minder serieus zijn geweest. Van de huidige president is bekend dat hij tegen homoseksualiteit is. Wyllys verwijt hem dat de bedreigingen onder zijn leiding zijn toegenomen. Ook zou er een lastercampagne tegen hem gaande zijn op sociale media.

Geschokte reacties

De Braziliaanse LGBT-gemeenschap en mensenrechtenactivisten hebben geschokt gereageerd op het vertrek van Wyllys. Hij werd door hen als groot voorvechter gezien in de strijd voor homorechten. ‘Ik begrijp zijn beslissing, maar het is erg triest dat we in zo’n situatie terecht zijn gekomen’, zei Luis Arruda, een prominent LGBT-activist, tegen de Thomson Reuters Foundation. ‘Het is verdrietig dat een gekozen parlementslid zich zo onder druk gezet voelt, en zo emotioneel gekwetst is, dat hij zich genoodzaakt voelt het land en zijn familie te moeten verlaten.’

Wyllys was een openlijk criticus van de president sinds de verkiezingsoverwinning van Bolsonaro vorig jaar, en was al talloze keren met hem in botsing gekomen in het parlement.

Wyllys wordt vervangen door David Miranda, overigens ook een openlijk homoseksuele politicus die nu voor het eerst in het parlement zitting neemt. ‘De LGBT worstelt altijd en in elk land in deze wereld’, zei Miranda tegen de Thomson Reuters Foundation. ‘Met deze regering is dat niet anders. We zullen er hard voor moeten vechten om onze verworvenheden veilig te stellen.’