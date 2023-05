Homoseksualiteit wordt bestraft in 65 landen; in 7 landen zelfs met de doodstraf

Oegandese activisten protesteren tegen de invoering van de wet die homoseksualiteit bestraft met de doodstraf. Beeld AFP

In Oeganda kan homoseksualiteit sinds maandag bestraft worden met de doodstraf. In zes andere landen stond op seksuele handelingen tussen personen van hetzelfde geslacht al de doodstraf. Dat zijn Brunei, Iran, Jemen, Mauritanië, Saoedi-Arabië en een deel van Nigeria, inventariseerde de internationale mensenrechtenorganisatie ILGA.

In nog vijf andere landen staat de doodstraf niet zwart-op-wit, maar zou de straf wel kunnen voorkomen op basis van shariawetgeving, aldus ILGA.

De wet die maandag in Oeganda van kracht is gegaan, wordt ook wel de strengste anti-lhbti-wet ter wereld genoemd. Op het ‘promoten’ van homoseksualiteit staat voortaan een gevangenisstraf tot 20 jaar, het verhuren van een woonruimte waar homoseksuele activiteiten plaatsvinden kan tot 7 jaar cel leiden.

Homoseksualiteit is in 65 landen strafbaar, met name in Afrika en Azië. In veel landen zijn alleen seksuele relaties tussen mannen strafbaar. Minstens 35 landen hebben expliciet wetgeving die ook seksuele relaties tussen twee vrouwen verbiedt, inventariseerde Human Rights Watch in 2022. Mensen die zich presenteren als het andere geslacht kunnen in negen landen gestraft worden.

De mogelijke straffen variëren van een maximale gevangenisstraf van 1 jaar tot levenslang, maar ook boetes of lijfstraffen komen voor. Minstens 46 landen hebben in de afgelopen tien jaar mensen opgepakt of veroordeeld naar aanleiding van anti-homowetgeving, telde ILGA.

Tussen 1990 en 2008 daalde het aantal landen waar homoseksualiteit strafbaar is van 131 naar 78. Nog steeds zijn er bijna ieder jaar landen die homoseksualiteit uit het wetboek van strafrecht halen, Singapore deed dat begin dit jaar nog. De afname gaat de laatste jaren wel minder hard.