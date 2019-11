Homoseksualiteit Pete Buttigieg ‘struikelblok’ voor deel zwarte kiezers VS

Democratische presidentskandidaat Pete Buttigieg maandag tijdens zijn bezoek aan het (zwarte) Morehouse College in Atlanta. Beeld Reuters

Buttigieg (37), burgemeester van het kleine stadje South Bend, doet deze dagen alles om zwart Amerika te winnen voor zijn presidentiële aspiraties. Op maandag dook hij op in Atlanta waar Buttigieg studenten op een zwarte universiteit toesprak. Op Twitter laat de Democraat filmpjes zien waarin hij lachend en betrokken met zwarte studenten spreekt.

Maar diezelfde maandag kreeg Buttigieg een mokerslag. Terwijl hij in het grotendeels blanke Iowa, de staat die het startsein geeft voor de voorverkiezingen, in de peilingen oud-vicepresident Joe Biden verslaat, moet zwart Amerika niets van hem hebben. In een peiling in het zuidelijke South Carolina, dat als derde zal stemmen, scoorde Buttigieg welgeteld 0 procent onder de zwarte bevolking.

Zwarte kiezers vormen een belangrijk deel van het Democratische electoraat. Sterker nog: een Democraat heeft weinig kans op het presidentschap zonder de enorme steun van de zwarte kiezers. Terwijl een debat woedt in de VS of zwarte kiezers meer problemen hebben met een president die homoseksueel is dan wit Amerika, gooide een van de belangrijkste zwarte Congresleden deze maand de knuppel in het hoenderhok.

Buttigieg praat met klanten van een restaurant in New Hampshire, de staat die als tweede stemt in de Democratische voorverkiezingen. In een CNN-peiling in Iowa in het weekeinde ging hij aan kop met 25 procent, gevolgd door senator Elizabeth Warren met 16 procent en oud-vicepresident Joe Biden met 15 procent. Beeld AFP

Homofobie

‘Zonder meer’, zei Jim Clyburn (79) tegen CNN op de vraag of Buttigiegs seksuele voorkeur en steun voor het homohuwelijk een struikelblok vormen om zwarte kiezers voor zich te winnen. Vooral oudere, gelovige kiezers zouden Buttigieg daarom niet steunen. Clyburn: ‘Ik ga hier niet zitten en je vertellen dat het anders is. Iedereen weet dat dit een probleem is. Het is een generatiekwestie. Ik ken heel wat mensen van mijn leeftijd die er zo over denken.’

Andere zwarte politici en activisten bestreden direct dat Buttigieg het slachtoffer was van ‘homofobie’ onder zwart Amerika. ‘Zeggen dat één gemeenschap meer last heeft van dit vooroordeel dan andere delen van de samenleving, is verkeerd’, aldus Kamala Harris, een van de drie zwarte Democratische presidentskandidaten.

Veel zwarte kiezers zouden ‘burgemeester Pete’, die tot zijn kandidatuur landelijk onbekend was, gewoon nog helemaal niet kennen, aldus sommige zwarte deskundigen. Ook werd erop gewezen dat Buttigiegs verleden hem nog altijd achtervolgt. Zo ontsloeg hij kort na zijn aantreden de eerste zwarte politiechef van South Bend. Ook het neerschieten door een agent uit South Bend van een zwarte arrestant, heeft Buttigieg dit jaar geen goed gedaan onder het zwarte electoraat.

Vooroordelen

Vlak voor Clyburn zijn opmerkingen maakte, bevestigde een kiezersonderzoek van de campagne van Buttigieg echter dat diens homoseksualiteit wel degelijk een ‘struikelblok’ was voor zwarte kiezers om op hem te stemmen. Een groep zwarte kiezers in South Carolina, in leeftijd variërend van 25 tot 65 jaar, zei onder andere dat de burgemeester ‘te koop’ liep met zijn seksualiteit door te zeggen dat hij getrouwd was met een man. Sommigen vroegen zich af buitenlandse leiders Buttigieg wel zouden accepteren.

Buttigieg zet sinds dit onderzoekje in South Carolina alles op alles om zwart Amerika voor zich te winnen. Hoe beter kiezers hem leren kenen, zo roept hij, hoe groter de kans dat ze op hem zullen stemmen. ‘Het is opmerkelijk om te zien hoe Amerikanen oude gewoonten en vooroordelen achter zich kunnen laten’, aldus Buttigieg. Uit een onderzoek eerder dit jaar van onderzoeksinstituut Pew bleek dat 62 procent van blank Amerika het homohuwelijk steunt. Onder de zwarte bevolking is dit minder, zo’n 51 procent.