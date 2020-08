‘Homofoob geweld’ in azc Gilze: vrouw overgoten met kokend water

De 23-jarige Happy, de Nigeriaanse vrouw die afgelopen zondagnacht werd overgoten met kokend water in het azc in Gilze. Beeld Sandro Kortekaas

De 23-jarige vrouw, die uit angst voor verdere consequenties alleen bij haar voornaam Happy genoemd wil worden, heeft bij het incident ernstige eerste- en tweedegraads brandwonden opgelopen. Ze woont zelf niet in het azc in Gilze, maar was daar op bezoek bij haar Nigeriaanse vriendin Esther, die zondag haar verjaardag vierde.

Het incident doet de discussie oplaaien over aparte opvang voor lhbti-asielzoekers. Na meerdere homofobe incidenten in azc’s werd in 2016 door D66 een wetsvoorstel ingediend voor gescheiden opvang voor kwetsbare groepen.

Het kabinet-Rutte II zag hier echter niets in, omdat dit niet strookt met het principe dat iedereen in Nederland gelijk is. Ook de huidige staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) ziet meer in het aanpakken van de daders dan het afschermen van kwetsbare groepen.

Cadeautje

Het incident in Gilze begon met een melding bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA), rond kwart voor twee ’s nachts, over een ruzie als gevolg van een homofobe opmerking. De jarige Esther had die nacht een cadeautje gekregen van een Nigeriaanse medebewoonster. Toen deze vrouw terugkeerde naar haar kamer, wilde haar echtgenoot weten waarom ze een cadeautje had gegeven aan ‘een vuile lesbienne’.

Esther, die de opmerking via via opving, sprak de man daar vervolgens op aan, wat tot een woordenwisseling leidde. Gealarmeerd door het geluid kwam een ander Nigeriaans stel poolshoogte nemen. Happy was intussen de beveiliging gaan waarschuwen. Toen zij terugkeerde, met twee beveiligers van het azc, vond er voor haar ogen een gevecht plaats tussen Esther en ditt Nigeriaanse stel.

Waterkoker

De vrouw van het stel liep weg en keerde terug met een waterkoker. ‘Mijn vriendin stond daar met haar zoontje van anderhalf op haar arm’, vertelt Happy aan de telefoon. ‘Ik duwde haar weg, om te voorkomen dat er iets met haar en het kind zou gebeuren. Vervolgens voelde ik een hevige pijn. Ik werd overgoten met kokend water, het brandde over mijn hele lichaam.’

Na een eerstehulpbehandeling in het azc werd Happy naar een huisartsenpost in de omgeving gebracht. Eenmaal terug in het azc in Gilze vroeg ze aan aan het COA toestemming om wat langer te mogen blijven, zodat ze in het gezelschap van haar vriendin kon herstellen.

Maar een COA-medewerker liet haar weten dat ze niets voor haar konden doen en dat ze werd geacht terug te keren naar haar eigen azc. Ook kreeg zete horen dat ze komend half jaar niet meer welkom is in het azc in Gilze. Omdat Happy haar bezoek op zondag aanvankelijk niet bij de receptie had gemeld, had ze het reglement overschreden. Daarop volgde deze sanctie.

Happy zag geen andere mogelijkheid dan in haar eentje terug te reizen, wat neerkwam op een treinreis van bijna vijf uur. ‘Ik moest een paar paar keer overstappen, en ik moest in de trein zitten’, zegt ze. ‘Dat deed heel veel pijn. Ik had de hele nacht niet geslapen en was in shock over wat er was gebeurd.’

Het COA bevestigt in een reactie dat er een bezoekverbod is uitgevaardigd. Volgens de woordvoerder is de vrouw ‘uit eigen beweging’ naar haar azc vertrokken.

Sandro Kortekaas, voorzitter van de belangenorganisatie LGBT Asylum Support, is furieus over de gang van zaken. Hij noemt het onbegrijpelijk dat het COA een vrouw die duidelijk in hevige pijn verkeert zo aan haar lot overlaat. ‘Van een slachtoffer wordt een dader gemaakt’, zegt hij.

Aangifte

Happy heeft inmiddels aangifte gedaan. De politie zal op basis daarvan verder onderzoek doen. Haar vriendin Esther is met haar zoontje overgeplaatst naar een ander azc. Afhankelijk van de uitkomst van het politie-onderzoek worden stappen genomen tegen de vrouw die het kokende water heeft gegooid.