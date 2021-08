Homofobe teksten op sportschool van oprichter Roze Kameraden: ‘Nog een hele lange weg te gaan’

De bekladde sportschool van de oprichter van Feyenoord-supportersvereniging Roze Kameraden. Beeld ANP

Rond half één ’s nachts kreeg de Rotterdamse politie een melding binnen van een harde knal en brand bij een pand niet ver van de buurt Feijenoord. Volgens omroep Rijnmond betreft het de sportschool van Paul van Dorst, voorzitter van supportersvereniging Roze Kameraden. De politie gaat uit van opzet en doet onderzoek.

De roze voetbalfanclub bestaat officieel sinds donderdag en de initiatiefnemers willen lhbti-discriminatie onder voetbalsupporters bestrijden. ‘Iedereen hoort zich bij Feyenoord op zijn plek te voelen. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je geaardheid is, hoe je je identificeert of hoe je eruitziet’, aldus de organisatie. Feyenoord is de tweede Nederlandse voetbalvereniging die een roze fanclub krijgt, na ADO Den Haag acht jaar geleden.

Na de vernieling van het pand van de sportschool reageerde Roze Kameraden-oprichter Paul van Dorst op Twitter: ‘Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lange weg te gaan is.’

Enorm geschrokken en ontdaan van wat er gebeurd is. Brandstichting, intimidatie en bedreigingen jegens mij en de andere bestuurders van de Roze Kameraden. Gelukkig handelen politie en gemeente snel en adequaat.



Dit toont maar weer aan dat er nog een hele lang weg te gaan is. https://t.co/24znC2E92N — Paul (@PaulvDorst) 22 augustus 2021

COC Nederland, belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgender personen, roept voetbalclub Feyenoord op de vernielingen krachtig te veroordelen. ‘Deze hate crime moet door politie en justitie, maar ook door Feyenoord keihard worden aangepakt’, zegt COC-voorzitter Astrid Oosenbrug. ‘Mocht het inderdaad om Feyenoord-supporters gaan die deze laffe daad hebben begaan, dan zou Feyenoord met een stadionverbod een krachtig signaal afgeven dat er binnen de club en het Legioen geen plaats is voor homofobie.’

Oosenburg spreekt van de tweede aanval op de lhbti-gemeenschap in vijf dagen tijd. Afgelopen vrijdag brak in een studentenflat in Amsterdam-West midden in de nacht een grote brand uit, die volgens de Amsterdamse politie waarschijnlijk lhbti-gerelateerd is. De politie houdt er ‘sterk rekening mee’ dat het vuur is ontstaan nadat regenboogvlaggen waren aangestoken. In de flat deden zich eerder soortgelijke homofobe incidenten voor.