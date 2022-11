Homofobe opmerking WK-ambassadeur botst met beloofde veiligheid lhbti-bezoekers

Khalid Salman Beeld Twitter

Khalid Salman, oud-voetballer van het Qatarese elftal, maakte de opmerkingen tijdens een interview met de Duitse omroep ZDF. Hij zei dat lhbti-personen de regels van het land moeten accepteren. Toen de interviewer Salman vroeg naar het verbod op homoseksualiteit in Qatar, antwoordde hij kort en duidelijk: ‘Dat is haram.’ Moslims gebruiken die term om te verwijzen naar iets wat volgens de islam verboden is. Een persvoorlichter van het WK onderbrak het interview toen Salman homoseksualiteit beschreef als een mentaal defect.

In dezelfde uitzending van ZDF ontving Salman de Duitse televisieploeg in zijn huis. Aan een tafel omringd door mannen vroeg de journalist waarom vrouwen niet zonder sluier over straat mogen. Daarop vergeleek een van de mannen ongesluierde vrouwen met onverpakte snoepjes: ‘Je weet niet of iemand het heeft aangeraakt, of iemand er al van gegeten heeft.’

Salman vervult de rol van WK-ambassadeur samen met ex-voetballers als Samuel Eto’o en Ronald de Boer. De organisatie wil dat ambassadeurs ‘de kracht van voetbal aanwenden om positieve sociale veranderingen teweeg te brengen in Qatar, de regio en de rest van de wereld’. Het persoonlijke doel van De Boer: verschillende culturen beter begrijpen en dichter bij elkaar brengen.

Bekeringstherapie

Straffen tegen homoseksualiteit en discriminatie van vrouwen zijn in de Qatarese wet verankerd. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt in het reisadvies voor discriminatie tegen lhbti-personen. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW) meldde vorige maand dat zeker elf lhbti-personen slachtoffer waren van mishandeling na arrestaties in Qatar tussen 2019 en 2022. Veiligheidsdiensten hielden mensen aan in de openbare ruimte op basis van hun gender. Om vrij te komen verplichtten ze transseksuele vrouwen een door de overheid aangeboden ‘bekeringstherapie’ te volgen.

Wereldvoetbalbond Fifa is overeengekomen met het gastland dat de lokale politie terughoudend zal optreden tegen gedrag dat niet strookt met de culturele normen van Qatar. Uit documenten die het Britse dagblad The Guardian kon inkijken, blijkt dat lhbti-voetbalfans in het openbaar hun affectie mogen tonen en met regenboogvlaggen mogen wapperen.

Gebaar van vrede

Ook fans die op tafels klimmen, vlaggen over standbeelden hangen en luidkeels zingen op straat hoeven volgens de Britse krant niet te vrezen voor politieoptreden. The Guardian citeert ook een passage over vrouwenrechten. Daarin staat onder meer dat ‘vrouwen niet zullen worden beschuldigd als zij aangifte doen voor verkrachting of seksueel misbruik.’ Het document toont aan dat Qatar onder internationale druk de veiligheid van lhbti-personen en vrouwen wil garanderen. Of dat zal lukken, blijft afwachten.

Voormalig Fifa-voorzitter Sepp Blatter herhaalde maandag tegen het Zwitserse dagblad Tages-Anzeiger dat de toekenning aan Qatar een slechte keuze was. De golfstaat heeft het toernooi volgens Blatter gekregen dankzij oud-voorzitter van de UEFA Michel Platini, die onder druk stond van de voormalige Franse president Nicolas Sarkozy. ‘We waren het binnen het uitvoerend Fifa-comité eens dat Rusland het WK in 2018 moest krijgen en de VS in 2022. Het zou een gebaar van vrede zijn geweest als die twee politieke tegenstanders het WK na elkaar hadden georganiseerd.’