Holwerd moest een vogelwalhalla worden aan de Waddenzee, maar ineens krabbelt Friesland terug

Een visioen leek realiteit te worden: na een opzettelijke dijkdoorbraak zou Holwerd aan zee komen te liggen. Nu krabbelt het provinciebestuur plotseling terug. De initiatiefnemers voelen zich bedonderd. ‘Dit is een afrekening.’

Marco Verbeek is nog even aan de telefoon, in een zoveelste inspanning de bestuurlijke machinaties in Leeuwarden te bezweren. De geestdrift is nog net zo groot als tien jaar geleden. Maar soms zakt de moed hem in de schoenen, verzucht hij in het voormalige jeugdhonk dat dienstdoet als kantoor. ‘Holwerd aan Zee is nooit politiek geweest. Tot twee weken geleden.’

Hoewel Holwerd op een A-locatie ligt in Noord-Friesland, is het toch vooral een doorvoerhaven. Een plek waar een half miljoen mensen aan voorbijrijden om vanaf de pier een paar kilometer buiten het dorp op de veerboot naar Ameland te stappen.

Tien jaar geleden begonnen Verbeek en drie andere mannen uit het dorp te dagdromen over een open waterverbinding met het wad. Als Holwerd na een dijkdoorbraak aan zee komt te liggen, is de gedachte, dan keert het leven terug in het dorp. Leegstand, werkloosheid, ontgroening en verpaupering zouden een halt worden toegeroepen.

Het was nogal een krachtsinspanning om boeren, buitenlui, bestuurders en natuurbeschermers aan boord te krijgen. Vier jaar geleden leek het er echt van te gaan komen, toen de Postcodeloterij over de brug kwam met 15- van de benodigde 60 miljoen euro. ‘Een kantelpunt’, jubelden de initiatiefnemers.

Donkere wolkenpartij

Nu schuift er een donkere wolkenpartij voor de zon. Wie aan de Noord-Friese waddenkust woont, weet hoe snel de luchten kunnen veranderen. De enige binnendijkse zee is vooralsnog die van glinsterende vette klei.

Gedeputeerde Staten van Friesland geloven sinds vorige maand niet meer in Holwerd aan Zee en komen ook terug van de beloofde bijdrage van 10 miljoen. ‘We zijn niet eens even gebeld’, zegt Verbeek. Opmerkelijk, want in november vorig jaar gaf verantwoordelijk gedeputeerde Klaas Fokkinga Fryske Nasjonale Partij (FNP) als voorzitter van de stuurgroep Holwerd aan Zee nog een positief advies om door te gaan met het ‘iconische project’.

Boerenorganisatie LTO Noord en Wetterskip Fryslân haakten toen al af. Zij hebben te grote twijfels over de betaalbaarheid en haalbaarheid van het project. Er zijn zorgen over het dichtslibben van de geul. Hoe de beheerstructuur eruit zou gaan zien, is onduidelijk. En in de begroting zit nog een gat van ruim 40 miljoen euro.

Ondertussen zijn er te veel concessies zijn gedaan aan het oorspronkelijke plan, vindt het provinciebestuur. De ‘natuurvariant’, die inmiddels de voorkeur geniet, is minder gericht op recreatie. Zo zullen boten niet meer vanaf het wad naar Holwerd kunnen varen.

Hadden ze ingezet op de vaarvariant, denkt Verbeek, dan had het provinciebestuur wel gewezen op de bezwaren van Rijkswaterstaat tégen een vaarverbinding. ‘Dit is een afrekening.’

Want volgens hem en mede-initiatiefnemer Jan Zijlstra is er iets anders aan de hand. Bestuurders gingen aan de haal met het project. Wat ontstond als een initiatief van onderop, werd iets top-downs. Met een projectorganisatie, tien werkgroepen, een stuurgroep en een programma van eisen. Wat was begonnen als een dynamisch visioen, werd een technisch plan. ‘We werden vervreemd van ons eigen initiatief’, zegt Verbeek. ‘Het vuur ging uit.’

Het laatste woord is woensdagavond aan Provinciale Staten. Eén ding is voor Verbeek en consorten duidelijk: zonder de provincie gaat het niet. Niet alleen vanwege het gat in de begroting, maar ook omdat vanuit Leeuwarden besloten wordt over benodigde vergunningen.

Binnendijks getijdemeer

De initiatiefnemers krijgen bijval vanuit natuurhoek. De Vogelbescherming, de Waddenvereniging en landschapsbeheerder It Fryske Gea roepen Provinciale Staten op door te gaan met Holwerd aan Zee. Zij vrezen dat een ‘uniek plan’ voor een vogelwalhalla in het binnendijkse getijdemeer strandt. Het dorp stuurde ook een brief naar Leeuwarden. ‘We voelen ons in het hemd gezet, bedonderd en niet serieus genomen.’

Nu het laatste woord aan de Staten is, blijft er hoop. ‘Wij gaan er nog voor’, zegt Sijbe Knol, fractievoorzitter van de FNP. Met die koers neemt hij afstand van zijn eigen gedeputeerde. Die zou in het college zijn gemangeld zijn door VVD en CDA. Die voelen met de Statenverkiezingen voor de boeg de hete adem van BBB in de nek.

Artist’s impression van project Holwerd aan Zee. Beeld HaZ

Want politiek is als de zee: het water komt en gaat. Zijlstra: ‘Het CDA had nog een campagneposter: ‘Groeten uit Holwerd aan Zee.’’

Knol memoreert hoe het onconventionele plan voor Holwerd lof oogstte, tot in de landelijke politiek. ‘Maar als er één ding funest is in Den Haag’, weet hij, ‘dan is het een verdeelde regio.’

De FNP ziet in de natuurontwikkeling nog steeds een oppepper voor de regio. Aanvankelijk was iedereen sceptisch, zegt Knol. Maar het plan alleen al heeft veel in beweging gebracht volgens hem. ‘Toen het plan opkwam, stond half Holwerd te koop. Die tijd is voorbij. Het kan, als je maar wilt.’ Hij heeft de koppen in de Statenzaal inmiddels geteld. ‘Ik heb goede hoop dat we dit rechttrekken.’

De initiatiefnemers weten in politiek woelige tijden even niet meer waar ze op moeten vertrouwen. Jan Zijlstra: ‘In Den Haag kregen we al eens te horen: het grootste probleem met jullie plan is dat het niet door de overheid is bedacht.’