Holleeders laatste woord: ‘Ik heb er niets mee te maken’

Willem Holleeder in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam Osdorp. Beeld ANP

Willem Holleeder sprak dinsdag in de extra beveiligde rechtbank in Osdorp, waar hij na een inhoudelijk proces van ruim een jaar het laatste woord kreeg. Hij wordt beschuldigd van betrokkenheid bij vijf liquidaties en een poging daartoe, en deelname aan een criminele organisatie met onder meer het plegen van moorden als oogmerk.

Zijn zus Astrid heeft alles gelogen, voor geld, zegt Holleeder. Ze heeft een boek, een film en een tv-serie. Een tweede argument: ze is paranoïde. Zo zou ze meermaals ten onrechte hebben gedacht dat ze werd bedreigd, en dat zou de schuld van haar broer zijn, stelt Holleeder. Dat zijn kroon eens in de EBI uit zijn mond was gevallen en hij het telefoonnummer van een tandarts vroeg, legde zij ten onrechte uit als codetaal voor ‘kroongetuige’ en ‘hij wil me doden’.

‘Astrid heeft gewoon een spin in d’r hoofd’, zegt Willem Holleeder. ‘Ik ben geen psycholoog en geen psychiater, maar zo noemen we in de Jordaan mensen met een probleem: die heeft een spin in z’n hoofd, die is wappie.’

Daarmee sluit hij aan bij het betoog van zijn advocaat Sander Janssen, die eerder stelde dat Astrid naar eigen zeggen (in haar boek Judas) ptss heeft, en dat ‘de omstandigheden maken dat dit nog steeds actueel zou kunnen zijn’.

Dertig jaar vriendschap

Volgens de verdachte heeft Peter R. de Vries ‘als journalist en als vriend’ verzuimd Holleeder om wederhoor te vragen na de belastende uitspraken van zijn zussen. ‘Na dertig jaar vriendschap had ik dit niet van hem verwacht.’

De Vries reageerde na de zitting met de woorden dat ‘zijn definitie van vriendschap niet de mijne’ is. Na de eerste aanslag op Cor van Hout hadden Holleeder en De Vries, die met Van Hout bevriend was, jarenlang geen contact. ‘Daarna heeft hij me met de dood bedreigd’, zegt De Vries. ‘Wat had Holleeder verwacht – dat ik zou vragen: wat is je reactie op het feit dat je zussen heimelijk gesprekken opnemen en bewijs tegen jou verzamelen? Als hij dat niet begrijpt, kan hij een klacht indienen bij de Raad voor de Journalistiek.’

Liquidaties

Holleeder liep in zijn laatste woord alle liquidaties langs die hem ten laste worden gelegd. Hij ontkent iets te maken te hebben met de moord op John Mieremet, Willem Endstra, Kees Houtman, Thomas van der Bijl en Cor van Hout. ‘Ik heb dat niet gedaan, ik heb daar geen opdracht voor gegeven en ook geen geld voor ter beschikking gesteld.’

Verder heeft hij geen spijt dat hij destijds is overgelopen van het kamp-Cor van Hout naar het concurrerend duo Sam Klepper en John Mieremet. ‘Zij waren, denk ik, de gevaarlijkste mensen in Nederland op Hillis na. Als het probleem (tussen het duo en Cor van Hout, red.) niet opgelost werd, zou het een bloedbad worden. En dat zou het zeker geworden zijn. Cor zei: ik betaal niet, ik betaal alleen met lood. Ik heb mijn eigen oplossing gekozen. Ook voor de mensen die bij Cor rondliepen heb ik mijn verantwoordelijkheid genomen en samen met Robbie dat miljoen betaald. Ik heb daar geen spijt van gehad en als het vandaag weer zou gebeuren, zou ik het zo weer doen.’

Op 4 juli doet de rechtbank uitspraak.