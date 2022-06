Holleeder ook in hoger beroep levenslang: het tijdperk van ‘Hollandse polderpenoze’ is ten einde

Auto’s verlaten de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol na de uitspraak in het hoger beroep van de strafzaak tegen Willem Holleeder. Beeld Joris van Gennip

Met die uitspraak bevestigde het gerechtshof in Amsterdam vrijdag het oordeel in eerste aanleg, en zette daarmee een streep onder het tijdperk van ‘Hollandse polderpenoze’. Holleeder heeft ‘verschrikkelijke keuzes gemaakt om aan geld te komen’, stelt het hof. ‘Hij beschikte gewetenloos over leven en dood, en heeft daarmee veel partners en kinderen onherstelbaar leed toegebracht.’

Holleeder (64) wordt verantwoordelijk gehouden voor de moorden op zijn zwager en voormalige boezemvriend Cor van Hout, op ‘onderwereldbankier’ Willem Endstra, kroegbaas Thomas van der Bijl en de drugshandelaren John Mieremet en Kees Houtman. Tijdens deze aanslagen vielen ook andere slachtoffers, van wie één dodelijk.

Holleeder ontkent elke betrokkenheid. ‘Ik ben misschien wel een boef’, zei hij op zitting, ‘maar met liquidaties heb ik niks te maken’. Het hof baseert haar bewijs vooral op (kroon)getuigenverklaringen en geluidsopnames die zijn zussen maakten van gesprekken met hem.

Kroongetuigen

Zijn strafproces was om veel redenen zeer uitzonderlijk. Het kwam voort uit het omvangrijke liquidatieproces Passage, dat begon in 2009 en ging over moorden in de Amsterdamse onderwereld in de jaren 1993 tot en met 2006. Daarin stonden tien verdachten terecht voor zeven liquidaties en vijf pogingen daartoe. Er meldden zich twee kroongetuigen die belastend over hun eigen criminele organisatie wilden verklaren in ruil voor strafvermindering. Het Openbaar Ministerie ging met ze in zee ‘omdat je met een boef een nog veel grotere boef kunt vangen’.

De eerste kroongetuige, Peter la S., maakte in 2011 plotseling bekend dat hij al jaren eerder in kluisverklaringen had gezegd dat ook Holleeder, die niet terechtstond in Passage, opdrachten gaf tot moord. Die verklaringen waren geheimgehouden omdat S. bang was dat Holleeder hem of zijn familie ‘iets zou aandoen’.

Het proces-Holleeder begon inhoudelijk in 2018, en beslaat een lange misdaadgeschiedenis die begon bij de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken in 1983. De centrale vraag: wat gebeurde nadien met de 17 miljoen euro aan losgeld?

Meer dan 230 getuigen werden gehoord en veel bekende criminelen uit de zogenoemde ‘Hollandse netwerken’ figureerden in het strafproces. Zo was daar Stanley Hillis (geliquideerd in 2011), John Mieremet (geliquideerd in 2005), Dino S. (veroordeeld tot levenslang), Greg R. en zijn zoon Jesse (de laatste eveneens veroordeeld tot levenslang) en Mink K., voor wie de aanklagers moesten afreizen naar het buitenland omdat hij destijds vastzat in Libanon.

‘Bij levensdelicten ligt de grens’

Het opzienbarendst aan Holleeders strafzaak is het feit dat zijn zussen Astrid en Sonja, samen met Holleeders ex-vriendin Sandra den Hartog, vanaf 2013 in het diepste geheim belastend over hem hebben verklaard. Zij deden dat ondanks het verschoningsrecht dat zij als familie hebben: ze hadden dus niet tegen hun broer hoeven verklaren. Zij deden dit, zo verklaarden de zussen, omdat Holleeder zowel zijn zus Sonja, zijn ex Sandra als hun beider kinderen met de dood bedreigde.

Ook bijzonder is het feit dat Astrid Holleeder advocaat was, en Holleeders vertrouwenspersoon. Zij gaf als reden voor haar geheime verklaringen dat het moorden moest stoppen. ‘Na de Heineken-ontvoering denk je: oké, nou moeten we met z’n allen weer verder. Toen kwam die veroordeling voor die afpersing van Endstra en anderen, en denk je: nu valt het kwartje wel bij hem. Dan komt-ie weer vrij en begint het weer opnieuw. Het zit in hem. Hij leert niet van straffen. Maar bij levensdelicten ligt voor mij de grens.’

De zussen noemden hun belastende verklaringen ‘zelfmoord’: ze zijn ervan overtuigd dat Willem Holleeder, zodra hij de kans krijgt, wraak op hen zal nemen.