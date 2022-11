Hollands hossen in een reclame is dit WK vragen om moeilijkheden

In de inmiddels geschrapte reclamespot van de Jumbo liepen bouwvakkers in polonaise. Een schril contrast met de werkomstandigheden van de bouwers van de WK-stadions.

Rapper Donnie leidt de polonaise. Achter hem hossen ‘gewone’ Nederlanders in mouwloos oranje vestje: een boodschappentas die je ook aan kunt trekken. De Toppers feesten mee. In het magazijn, op de golfbaan. En: op een bouwplaats.

Veel dode bouwvakkers in Qatar, maar in de WK commercial van @JumboSupermarkt zien we bouwvakkers de polonaise lopen. Wie bedenkt dit? #onbegrijpelijk #jumbo pic.twitter.com/m2GA8ZtzRj — Danny Ghosen (@dannyghosen) 2 november 2022

Bij elk ander voetbaltoernooi was het spotje van supermarktketen Jumbo er een geweest van dertien in het dozijn. Haal een oud-Hollands deuntje, een oud-Hollands dansje en oud-Hollandse gezelligheid uit de kast en Nederlanders trekken hun knip voor kratten bier, zakken chips en grote televisies.

Maar het WK in Qatar is geen gewoon WK. Er kwamen sinds Qatar het WK kreeg toegewezen in 2010 zeker 6.500 arbeidsmigranten om in het emiraat, al betreft dat getal álle arbeidsmigranten, ook degenen die niet meewerkten aan de bouw van de stadions. Dat en meer maakt het WK uiterst omstreden en ja, dan is een reclame met polonaise-lopende bouwvakkers op z’n zachtst gezegd onhandig.

Het tv-spotje werd dan ook direct bekritiseerd. Binnen een dag bood Jumbo excuses aan en trok het filmpje terug: ‘We realiseren ons dat hierin een link te maken is naar de erbarmelijke arbeidsomstandigheden in Qatar en dat is nooit onze bedoeling geweest’, aldus de supermarktketen woensdag in een verklaring.

Veel merken laten het WK links liggen

Het is dit jaar op eieren lopen rondom het WK, zegt retailexpert Rupert Parker Brady. ‘Je ziet dat er veel terughoudendheid is.’ Veel merken lijken zich niet te willen verbinden aan een toernooi dat zoveel ergernis oproept vanwege de mensenrechtenschendingen in het gastland.

Jumbo is samen met Albert Heijn een van de weinige supermarktketens met een speciale WK-campagne. Albert Heijn is een officiële partner van voetbalbond KNVB en heeft daarom contractuele verplichtingen. Aldi en Lidl hebben geen specifieke WK-campagne, Dirk sowieso nooit.

Parker Brady snapt heel goed dat Jumbo er niet voor heeft gekozen het WK links te laten liggen: ‘Jumbo heeft in het verleden successen behaald, bijvoorbeeld met de juichpakken van Roy Donders in 2014. En als je om principiële redenen niks met het WK doet, kun je ook vragen stellen over de sponsoring van Formule 1-kampioen Max Verstappen.’

Mensen verwachten van merken een bijdrage aan de maatschappij

Ook reclamemaker Bas Welling van Wefilm vindt het niet gek dat Jumbo een WK-campagne heeft opgetuigd. ‘Maar ze hebben oogkleppen op gehad en geen rekening gehouden met wat er in de maatschappij speelt. Die bouwvakkers in het verhaal hadden ook helemaal geen functie. Je had prima supporters op een veld kunnen laten zien.’ Toch was het volgens hem niet veel beter geweest als de scène op de bouwplaats was vervangen door een willekeurige andere situatie: ‘Je kunt niet alleen maar hossend doen alsof er niets aan de hand is.’

Dat heeft volgens Welling niet puur te maken met het WK in Qatar, maar met een bredere maatschappelijke ontwikkeling: ‘Het is duidelijk dat mensen tegenwoordig van merken verwachten dat ze wat bijdragen aan de maatschappij, en niet alleen om hun commerciële belangen geven. Een ijsmerk als Ben & Jerry’s springt daar goed op in, die zijn bijna activistisch.’ Nederlandse merken zijn voorzichtiger om te laten zien dat ze ergens voor staan, constateert Welling: ‘Die denken: we hebben niet alleen iets te winnen, maar vooral ook iets te verliezen als we te stellig zijn.’

Dat supermarkten geen speciale WK-campagne optuigen betekent niet dat ze helemaal geen reclame maken tijdens het WK. Rondom de wedstrijden van het Nederlands elftal is bijna alle reclamezendtijd verkocht, zegt Ster, die de reclame op de publieke omroep verkoopt. Wat dat betreft is er weinig verschil te merken met voorgaande sportevenementen.

Volgens Rupert Parker Brady is wel of geen speciale campagne daarom lood om oud ijzer, en niet per se een principieel verschil: ‘Want Aldi of Lidl zullen wel adverteren met producten waar op dat moment onder kijkers de meeste behoefte aan is, zoals chips en bier. Iedereen concurreert met elkaar en ze willen toch laten zien: bij ons is de beste aanbieding te halen.’

Het wachten is op een merk dat er een positieve draai aan geeft

Daar komt bij dat WK's normaal gesproken in de zomer worden gehouden, terwijl de editie van 2022 in november en december wordt georganiseerd. ‘De feestdagen staan voor deur. Twee grote campagnes tegelijkertijd is te veel van het goede’, aldus Parker Brady. Dan kun je wellicht beter kiezen voor de veilige feestdagen dan het risicovolle WK.

‘Op z’n minst kun je ingetogen reclame maken’, zegt reclamemaker Welling. ‘Dan negeer je het niet helemaal.’ Wat Aldi of Lidl doen, of Heineken en Grolsch die ook geen speciale campagnes hebben, is volgens hem beter dan het gehos van Jumbo. Maar nóg beter zou zijn om juist wél iets met het WK te doen, door er een positieve draai aan te geven: ‘Ik ben echt aan het wachten tot het eerste merk daarmee komt.’

Als voorbeeld noemt hij Airbnb dat tijdens de coronapandemie appartementen ter beschikking stelde aan zorgmedewerkers. Welling: ‘Zoiets zou hier ook kunnen. Recent was in het nieuws dat duizenden arbeidsmigranten hun huis in Qatar uit moesten om plaats te maken voor voetbalfans tijdens het WK. Airbnb of Booking.com zouden kunnen zeggen: wij gaan ze helpen. Zo kan het een wake-upcall zijn.’