Holland Acht overvallen door storm in Oostenrijk, gezonken in ijskoud bergmeer

De Holland Acht is woensdagmiddag gezonken tijdens een training op een Oostenrijks bergmeer. De roeiers van het nationale team werden overvallen door een storm. ‘We zijn gelukkig allemaal ongedeerd en weer behoorlijk opgewarmd’, zegt slagman Robert Lücken, een uur nadat het team verkleumd het boothuis bereikte.

Waar zijn jullie nu precies?

‘We doen hier een hoogtestage op de Hallstättersee, we verblijven in een hotel op 2.100 meter hoogte. Voor de trainingen dalen we af naar het meer dat 600 meter boven zeeniveau ligt.’

Klinkt idyllisch maar dat was het dus niet?

‘Het meer lag er als een spiegeltje bij toen we vanmorgen aan een lange training begonnen, maar op een gegeven moment sloeg het weer totaal om. Binnen vijf minuten was het alsof we op een oceaan roeiden. We probeerden een stuk water te bereiken waar het er rustiger uitzag, door met een paar man te roeien, terwijl de anderen probeerden te hozen. Maar dat was onbegonnen werk, het water werd ook alleen maar slechter. Op een gegeven moment zag ik de stuurvrouw drijven, dus toen wist ik wel dat we eruit moesten. Heel bizar, dit heb ik in al die jaren dat ik roei nog nooit meegemaakt.’

Het water moet ijskoud geweest zijn.

‘Heel koud. Ik denk vijf graden ofzo. Het sneeuwt hier nu ook. En we waren midden op het meer. Een paar honderd meter van de kant en op 3,5 kilometer van het boothuis. Daarom moesten we wel even adequaat handelen. We zijn allemaal in de catamaran geklommen waar onze coach Mark Emke in voer, maar die was zo zwaar beladen dat hij ook niet meer vooruit kwam. Gelukkig waren er hier mensen op een soort platformpje in het meer aan het boren, die kwamen met een motorbootje en hebben ons naar de kant gebracht. De waterpolitie was ook gewaarschuwd dus die heeft onze boot gered.’

Hoe is het met de boot?

‘Die is nagenoeg heel. Alleen bij de boegroeier (meest voor in boot, red.) is een carbon voetenboord gesneuveld. Maar dat is te repareren, alles is terecht.

Is dit de boot waarmee jullie komende zomer in Tokyo varen?

‘Nee die is al op transport daarheen. Met deze boot gaan we eind deze maand nog een grote wedstrijd in Luzern varen.’