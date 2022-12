‘Hoi’, ‘hey’, ‘ha’ of toch ‘hi’: help, hoe begin ik een mailtje? Wie het weet, mag het zeggen

Moderne verschijnselen; we komen erin om. Maar we hoeven ons er toch niet altijd bij neer te leggen? Er zijn zaken waar we ons tegen ­kunnen – nee, móéten – verzetten. Deze week: Margot C. Pol wil graag van haar aanhef- en afsluitstress af.

Ik ben oud genoeg voor rimpels en jong genoeg voor pukkels. Toch weet ik nog steeds niet hoe ik een mailtje moet beginnen. Ja, met ‘geachte’ of ‘beste’ als ik de ontvanger niet persoonlijk ken, maar dat is gewoon een vorm van beleefdheid, en bovendien zijn veel dingen makkelijker als je de ander niet kent. Wat ik bedoel is: hoe mail je collega’s, opdrachtgevers en andere mensen die geen onbekenden zijn, maar ook niet je beste vrienden?

De cursor knippert, je naam staat al onderaan te wachten tot je iets gedenkwaardigs eraan toevoegt, de tijd dringt zoals altijd. Mailen was een nieuwe, ultiem informele vorm van communicatie, leerden we in de begindagen toen er nog een ‘e’ voor stond en internet iets was waarop je kon surfen, en dus was ‘hoi’ jarenlang mijn go-to-aanhef. Tot ik bedacht: hoi klinkt wel een beetje alsof ik een snuffelstage aanvraag. ‘Ha’ dan maar? Hautain afstandelijk. ‘Hey’ was een tijdlang mode, net zoals haarmascara een tijdlang mode was, ‘hee’ suggereert ‘er zit iets in je ooghoek’ of ‘geef mijn puntenslijper terug’. ‘Hi’? Straks denken ze nog dat ik elke avond RTL 4 kijk.

Ik ken mensen die dit alles omzeilen door simpelweg de naam van de ontvanger te typen: ‘Ronald’, en dan na een entertje verdergaan met hun vraag, verzoek of document zoals beloofd. Zelf vind ik zo’n aanhef klinken als de directeur van een pe­ni­ten­ti­ai­re in­rich­ting die nu écht klaar is met aardappelpuree op de muren van cel 12B. En daar ligt waarschijnlijk het probleem. Ik vind dit moeilijk, maar wie ben ik? Geen lezer let echt op mijn aanhef, zoals er niemand op straat echt op je let, simpelweg omdat iedereen te druk is met zichzelf. Aanhefstress ligt dus gewoon aan mij.

Afsluitstress trouwens ook. ‘Groet’ klinkt bloedeloos als een maandag in maart, ‘groetjes’ onder een verzoek is de menselijke equivalent van de kleinere hond die maar vast op zijn rug gaat liggen, ‘hartelijks’ is aardig maar verkeerd en ‘warme groet’ is zum kotsen, als dat zélf al niet zo’n foute uitdrukking zou zijn. ‘Fijne dag’? Zijn het niet vooral juffen, meesters en nieuwslezers die in de positie zijn om de ander een paar prettige uren toe te wensen? ‘Dag!’ vond ik zelf wel een goede: neutraal, opgewekt en alle relatienuances omzeilend. Een beetje VPRO, dat wel, maar totale perfectie is sowieso een illusie. (Noteer ook het uitroepteken: zónder klink je als een bijbelverkoper.) Maar ja, ‘dag!’ heb ik niet verzonnen. En een gestolen afsluiter is misschien nog wel erger dan ‘H. gr.’.

En zo doe ik over begin en eind langer dan over de rest van elke mail. Daarom lijkt het me een opluchting als er een regel zou bestaan voor dit soort sociaal troebele communicatie. Een aanhef en afsluiter als een zwarte coltrui, altijd hetzelfde, zodat je je nooit meer hoeft af te vragen of je de goede keuze hebt gemaakt. Iets als: ‘landgenoot’, en: ‘houd moed!’ Tot die tijd sla ik de opening bij gebrek aan beter maar over en begin meteen met zenden, waarbij ik probeer over te komen als een scherpzinnige, geïnteresseerde persoon die niet op de toppen van een manie haar laptop heeft opengeklapt. Maar ja, hoe dan af te sluiten? Geen idee. In totale vertwijfeling verblijf ik dan ook al jaren, met klamme groet,

Margot

