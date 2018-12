Hogeschool Rotterdam zeer ongelukkig over diploma-uitreiking aan actievoerende student met bivakmuts

Erwin Sengers met gezichtsbedekking bij de uitreiking. Beeld raymond rutting

Sengers kreeg vrijdagmiddag zijn diploma voor de master Management en Innovatie. Vlak voor de uitreiking deed hij een bivakmuts op en zo gekleed stapte hij het podium op. Voor zover bekend is hij de eerste afstudeerder in Nederland die met een dergelijke uitdossing zijn diploma in ontvangst heeft genomen.

Met zijn actie demonstreerde Sengers tegen het boerkaverbod, dat de afgelopen tijd opnieuw tot discussie heeft geleid. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam verklaarde geen prioriteit te willen geven aan het handhaven van het boerkaverbod.

De hogeschool beschouwt de actie als bijdrage aan een maatschappelijk debat, aldus de verklaring die zaterdag werd uitgegeven. ‘Wij leiden studenten op tot kritische professionals en waarderen het als studenten die bijdrage willen leveren. Wij onderschrijven de door de student gebruikte argumentatie echter niet en zijn van mening dat op basis van onze eigen gedragscode deze actie niet binnen de muren van onze hogeschool had mogen plaatsvinden.’

Goede communicatie

De Hogeschool Rotterdam heeft al een aantal jaren de richtlijn dat gezichtsbedekkende kleding, en dus ook een bivakmuts, in het onderwijs niet is toegestaan. De richtlijn is onderdeel van de gedrags- en integriteitscode. De hogeschool is van mening dat goed onderwijs gebaat is met goede communicatie, waarbij het kunnen zien van gezichtsuitdrukkingen van groot belang is.

‘Wij hechten er tevens aan dat het onderwijs in een veilig en vooral open klimaat plaatsvindt’, aldus woordvoerster Carmen Mo-Ajok. ‘Gezichtsbedekking in de klas, bij een tentamen, tijdens een diploma-uitreiking, in een projectgroep, of in een tweegesprek tussen student en docent, draagt daar niet aan bij.’

Volgens Sengers behouden mensen hun eigen identiteit, ook al dragen ze een boerka of andere gezichtsbedekkende kleding. ‘Je doet mensen tekort als je niet achter het doek kijkt’, aldus Sengers vrijdag. ‘Ik geloof in interactie via stem en ogen. Dus laten we in deze discussie naar de identiteit van mensen blijven kijken en voorzichtig zijn met oordelen.’