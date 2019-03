Hogescholen werken niet mee aan ‘onbetrouwbare’ Nationale Studenten Enquête over kwaliteit opleidingen

In de Nationale Studenten Enquête geven studenten in het hoger onderwijs jaarlijks hun mening over hun opleiding. Die waardering wordt gebruikt om aspirant-studenten op weg te helpen bij hun studiekeuze. Daarnaast kunnen onderwijsinstellingen en docenten informatie uit de enquête gebruiken om verbeteringen door te voeren.

De Vereniging Hogescholen zegt de afgelopen maanden veel klachten te hebben ontvangen over de NSE, zowel van studenten als hogescholen. Namen van studies zouden niet kloppen, waardoor de ingevulde gegevens niet konden worden gekoppeld aan de juiste opleiding.

Privacywet

Studiekeuze123, dat de enquête in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap organiseert, wijt de problemen aan de nieuwe privacywet. Door die AVG konden studies niet meer automatisch worden gekoppeld aan een student, maar moest dit handmatig worden ingevuld, legt een woordvoerder uit. Daarnaast zijn er bij de inrichting van de enquête programmeerfouten gemaakt. Hij erkent dat door de problemen niet genoeg kwalitatieve data zijn verzameld om een goed beeld te geven van de opleidingen.

Om alsnog voldoende gegevens te verzamelen, heeft Studiekeuze123 de sluitingsdatum van de enquête verplaatst naar begin april. De organisatie heeft bovendien de hulp van het Centraal Bureau voor de Statistiek ingeroepen om de data na afloop te onderzoeken op betrouwbaarheid. Volgens de Vereniging Hogescholen is met die ‘reparatieslag’ achteraf niet voldoende gewaarborgd dat de uitkomsten van de enquête valide zijn. Hogescholen willen hun leerlingen daarom niet opnieuw vragen om de vragenlijst in te vullen.

Vorig jaar dreigden enkele onderwijsinstellingen al de samenwerking met de NSE stop te zetten. Vanwege de nieuwe privacywet zouden studenten de vragenlijst vanaf dit jaar ook anoniem mogen invullen. Volgens de instellingen zouden zij daardoor waardevolle informatie mislopen. Uiteindelijk werd afgesproken dat zij dit jaar, in afwachting van een betere oplossing, in ieder geval nog zouden meedoen.

‘Gemiste kans’

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) vindt het een ‘gemiste kans’ dat duizenden hbo-studenten nu niet hun stem kunnen laten horen over de kwaliteit van het onderwijs. ‘Dit is de enige landelijke vergelijking tussen studies en dus een rijke informatiebron voor huidige en toekomstige studenten’, zegt Tom van den Brink van het ISO.

Het besluit betekent dat de informatie van sommige hbo-opleidingen over dit jaar zal ontbreken of onvolledig zal zijn. Mogelijk worden de verouderde gegevens van vorig jaar gebruikt. Dat bemoeilijkt de voorlichting voor aankomend studenten, denkt Van den Brink. Het zorgt er bovendien voor dat verbeterpunten niet kunnen worden aangepakt door de onderwijsinstellingen, bijvoorbeeld over een te drukke bibliotheek of tekort aan stopcontacten. ‘Iedereen verliest met dit besluit’, zegt Van den Brink.

Naar aanleiding van de ontstane ophef over de NSE heeft VVD-Kamerlid Judith Tielen Kamervragen gesteld. Tot nog toe hebben 230 duizend studenten de enquête ingevuld. Dat is een stuk minder dan de 270 duizend studenten die vorig jaar deelnamen aan het onderzoek.