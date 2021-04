Hogescholen en universiteiten mogen eindelijk weer open, maar veel studenten moeten toch thuis blijven

Studenten verpleegkunde en medische hulpverlening tijdens een praktijkles op de Hogeschool Rotterdam. Beeld ANP / Jeroen Jumelet

De overheid ziet het liefst dat iedere student vanaf 26 april weer één dag in de week fysiek onderwijs kan volgen. Maar uit een rondgang van de Volkskrant blijkt dat niet alle hogescholen en universiteiten deze belofte kunnen waarmaken. Om veilig verkeer tussen studenten te kunnen garanderen, moet iedereen anderhalve meter afstand kunnen houden. Daardoor is de capaciteit van onderwijsinstellingen een stuk lager dan normaal.

Zo verwacht de Universiteit Utrecht dat slechts 35 procent van de normale capaciteit op de universiteitscampus beschikbaar is. Één dag fysiek onderwijs voor iedere student is dan moeilijk waar te maken, aldus een woordvoerder. De mogelijkheden voor fysiek onderwijs zullen verschillen per studie, afhankelijk van de grootte van de groep studenten en de beschikbare ruimtes.

Online only

Ook andere universiteiten worstelen met de beslissing van het kabinet om het hoger onderwijs weer te heropenen. De Universiteit van Amsterdam heeft te weinig ruimte voor veilig verkeer tussen grote groepen studenten. ‘Alle hoorcolleges blijven online en grote groepen met internationale studenten blijven ook online onderwijs krijgen’, zegt een woordvoerder. Ook stelt deze universiteit, vanwege Koningsdag, zijn heropening uit tot 28 april.

Bij de Rijksuniversiteit Groningen is de situatie niet beter. ‘We weten dat studenten er geestelijk op achteruit gaan en we doen er alles aan om de situatie te veranderen, maar één dag onderwijs kunnen wij ook niet garanderen’, aldus een woordvoerder. De universiteit verwacht gemiddeld 20 tot 30 procent capaciteit te hebben wanneer ze de anderhalve meter willen waarborgen. Ook de Universiteit van Maastricht durft niet met zekerheid te zeggen of alle studenten vanaf 26 april weer welkom zijn in de monumentale panden van de universiteit.

Tweede lockdown

Bij de hogescholen is er wel goede hoop dat alle studenten weer één keer per week op locatie onderwijs kunnen volgen. ‘We gaan met deze versoepelingen eigenlijk terug naar de situatie voor de tweede lockdown op 16 december’, aldus Jeroen Jongeling van de Vereniging voor Hogescholen. ‘Deze aanpak bleek toen prima te werken. We zijn blij dat de overheid fysiek onderwijs voor alle studenten weer mogelijk maakt.’

De garantie dat iedere hbo-student ook echt één keer per week naar school kan is er alleen niet, bevestigt Jongeling. ‘Maar de scholen mikken daar wel op.’ Bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA) wordt hard gewerkt aan nieuwe roosters voor alle opleidingen. ‘Het uitgangspunt is dat iedereen weer veilig naar de hogeschool kan komen’, zegt een woordvoerder.

Onderwijsinstellingen blijven zoeken naar veilige manieren om zo veel mogelijk studenten welkom te heten. ‘Voorlopig zullen studenten vooral voor hun werkcolleges weer naar de universiteit mogen’, zegt een woordvoerder van de Universiteit Utrecht. ‘Na de heropening kunnen we kijken of er ook nog ruimte over is voor andere studieactiviteiten.’ Maar beloftes maakt de UU niet. ‘Om teleurstelling onder de studenten te voorkomen.’