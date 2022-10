Hogere boete voor opzeggen energiecontract moet vaste contracten weer mogelijk maken

Elektriciteitsmasten in een woonwijk in Ede. Beeld ANP

Afhankelijk van de resterende looptijd van het energiecontract bedraagt de opzegvergoeding nu nog 50 tot 250 euro. Door de hoge en variabele energieprijzen is het tegenwoordig al snel interessant om die boete te betalen en over te stappen naar een andere energieleverancier. Veel leveranciers vergoeden de boete zelfs voor nieuwe klanten. Het levert problemen op voor de oude leverancier: die heeft immers voor een hoge prijs gas ingekocht, maar hoeft niet meer te leveren en krijgt dus ook niet betaald van de consument.

Als de prijs ineens daalt en consumenten overstappen naar een concurrent, kan een leverancier met veel overbodig gas blijven zitten. Leveranciers vrezen dat ze daardoor failliet zouden kunnen gaan, en bieden daarom momenteel alleen nog maar variabele contracten aan. De energie voor die contracten hoeven ze minder ver van tevoren in te kopen, en dat houdt de risico’s laag.

De ACM, die toezicht houdt op de energiemarkt, stelt daarom nu voor om de opzegvergoeding afhankelijk te maken van het verlies dat de leverancier lijdt door het opzeggen. Het verschil tussen de prijs in het contract en de marktprijs op het moment van opzeggen is een belangrijke factor in die berekening. De toezichthouder wil dat leveranciers voorafgaand aan het opzeggen duidelijk aan de klant uitleggen met welke kosten dat gepaard zal gaan.

Minder afhankelijk van grillige markt

De nieuwe werkwijze zou het in veruit de meeste gevallen duurder maken om een energiecontract voortijdig op te zeggen. Maar de ACM hoopt dat het leveranciers ook in staat stelt om weer vaste contracten aan te bieden. Zij krijgen hun verlies bij contractopzegging immers vergoed. Het voordeel voor de consument is dat die de energielasten voor langere tijd vast kan leggen, en dus minder afhankelijk is van de grillen van de markt. De tarieven van vaste contracten zijn over het algemeen iets lager dan die van variabele contracten.

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie probeert energieleveranciers daarom al langer over te halen om weer vaste contracten aan te bieden. Tot nu toe zaten de lage opzegvergoedingen dat in de weg, maar de nieuwe regeling zou daar dus verandering in kunnen brengen. De Consumentenbond laat weten het voorstel te steunen, zolang de overstapvergoeding voor de klant ‘controleerbaar, begrijpelijk en logisch’ is.

Energieleveranciers, consumentenorganisaties en andere betrokkenen krijgen tot 4 november de tijd om op het voorstel van de ACM te reageren. Op 1 januari 2023 zou de nieuwe regeling dan in moeten gaan, voor alle contracten die vanaf dat moment worden afgesloten. Voor contracten van voor die datum blijft de oude opzegvergoeding van kracht.