Hoger priktempo in Nederland en de EU, Curaçao lijkt coronavrij

EU-landen schroeven priktempo op, Nederland beent bij

In Nederland wordt steeds sneller gevaccineerd, maar ook in de rest van de EU wordt het tempo opgevoerd. Nederland zette in de afgelopen week 127 duizend prikken per dag, zestien landen in de EU gaan momenteel nog sneller. Onder meer Finland en Luxemburg staan op dit moment in de top-10 van snelst vaccinerende landen ter wereld.

De verschillen in aantal gezette prikken zijn wel klein binnen Europa, een paar uitschieters daargelaten. Op Malta is met afstand het hoogste aantal prikken per 100 inwoners gezet (89) en in Bulgarije verreweg het kleinste (15). Maar in de meeste lidstaten zijn rond de 40 vaccinaties per 100 inwoners toegediend. In Nederland zijn dit er net iets minder: 39,5. Het Nederlandse tempo blijft wel oplopen. Woensdag werd met 152 duizend inentingen voor de derde dag op rij een recordaantal prikken gezet. Het totaal staat nu bijna op 6,9 miljoen inentingen.

Nauwelijks besmettingen meer op Curaçao

Op Curaçao is woensdag voor de tweede dag op rij geen enkele nieuwe coronabesmetting gemeld. Ook zijn er geen sterfgevallen gerapporteerd. Daarmee lijkt de hevige coronagolf van de afgelopen maanden achter de rug.

Na een opleving in de herfst leek Curaçao een tijdlang coronavrij, tot begin maart. Toen steeg het aantal besmettingen in een maand tot ruim 300 per dag, op een bevolking van zo’n 157 duizend mensen. De zorg raakte hierdoor overbelast en bijna 100 coronapatiënten overleden.

De terugtrekking van het virus komt mede door vaccinatie. 56 procent van de volwassen bevolking is al volledig ingeënt. Sinds dinsdag zijn contacberoepen weer toegestaan en de sportscholen heropend.