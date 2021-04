Hoger beroep: wordt het vrijspraak of een zwaardere straf wegens doodslag voor Jos B.?

Een deel van de Brunssummerheide werd in 2019 afgesloten vanwege een schouw in de zaak-Nicky Verstappen. Beeld ANP

De rechtbank in Maastricht veroordeelde Jos B. afgelopen november tot 12,5 jaar celstraf wegens het misbruiken en ontvoeren van Nicky in 1998 plus het bezit van kinderporno. Die handelingen hebben wel de dood van de 11-jarige Nicky tot gevolg gehad (waarschijnlijk door smoring of verstikking), aldus de rechter, maar ‘de verdachte is niet uit geweest op de dood van zijn slachtoffer’.

Het OM had de Limburgse bushcrafter gekwalificeerde doodslag ten laste gelegd. Dat is een zwaardere vorm van doodslag, om een ander misdrijf (seksueel misbruik) te verdoezelen, waarvoor een maximale straf van levenslang geldt. Mede daarom eiste de officier van justitie voor de rechtbank in Maastricht 18 jaar cel - of 15 jaar cel plus tbs.

Volgens het OM kan wel wettig en overtuigend bewezen worden dat Jos B. de jongen ook opzettelijk heeft gedood. Daarom ging de openbaar aanklager in hoger beroep tegen het vonnis van de rechtbank.

Gefatsoeneerd

Jos B. heeft altijd ontkend dat hij iets met de dood van de jongen te maken heeft. Tijdens de rechtszitting vorig jaar vertelde hij in een videoverklaring dat hij het levenloze lichaam van Nicky wel was tegengekomen op de Brunssummerheide. Daarbij had hij de jongen aangeraakt, om te kijken of hij nog leefde, en diens kleding ‘gefatsoeneerd’.

De Maastrichtse rechter noemde die verklaring ongeloofwaardig. Want die geeft volstrekt geen duidelijkheid over het aantreffen van het dna van Jos B. op liefst 20 plaatsen op zowel de binnen- als de buitenzijde van de onderbroek van Nicky. Dat DNA zat op plekken waar ‘een belager met een seksueel motief’ zijn sporen overdraagt bij contact met zijn slachtoffer, aldus de rechtbank.

Bovendien had Jos B. zich al eerder vergrepen aan drie jongens, in 1984 en 1985. Daarbij overweldigde hij zijn slachtoffers door met zijn ene hand hun mond dicht te houden, tegen de grond te drukken en met zijn andere hand in hun onderbroek te graaien. Zij hebben het overleefd, Nicky niet. De rechtbank denkt dat de verdachte Nicky op een soortgelijke wijze heeft belaagd.

Advocaat Roethof meent dat er geen enkel bewijs tegen zijn cliënt is. Jos B. heeft Nicky Verstappen niet ontvoerd, misbruikt en gedood. ‘Dit vonnis klopt eigenlijk op alle onderdelen niet’, reageerde hij in november. ‘De rechtbank heeft iets te veel geluisterd naar het OM.’ Volgens Roethof zijn er geen harde feiten, maar louter aannames tegen zijn cliënt.

Het hoger beroep begint maandag met een regiezitting, waarbij vooral over de verdere planning van de zaak zal worden gesproken. Op verzoek van het OM heeft de politie Jos B. twee weken geleden nog een keer verhoord. Volgens advocaat Roethof heeft zijn cliënt tijdens die bijeenkomst vooral gezwegen. Ook tijdens het strafrechtelijk onderzoek en de rechtszittingen beriep de verdachte zich vooral op zijn zwijgrecht.