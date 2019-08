Hoger beroep Pell afgewezen, voor misbruik veroordeelde kardinaal blijft vastzitten

‘Hij moet zijn gevangenisstraf van zes jaar blijven uitzitten’, zei rechter Anne Ferguson. Pell komt in 2022 in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Hij kan nog een keer in beroep gaan.

De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney, die ook financiële topman van het Vaticaan was, vond zijn veroordeling ‘onredelijk’ omdat die gebaseerd is op de getuigenis van slechts een van de twee slachtoffers. De advocaten van Pell hadden op meerdere gronden beroep aangetekend. Ze klaagden ook dat aanklagers zich te veel baseerden op verklaringen van het enige nog levende slachtoffer. Het tweede slachtoffer overleed in 2014 aan de gevolgen van een overdosis.