Hoge Raad: zwangere docenten hebben recht op compensatie vakantie

De hoogste rechter kwam tot die conclusie in een zaak die een docent van het Rijnlands Lyceum had aangespannen. De vrouw had van mei tot en met oktober 2018 zwangerschapsverlof waarvan een deel overlapte met de schoolvakanties. De verloren zomervakantiedagen kon ze later inhalen, maar de negen vakantiedagen uit mei niet. De cao bepaalt namelijk dat alle verloven die in de vakanties vallen, niet gecompenseerd hoeven te worden. Alleen zwangerschaps- en bevallingsverlof tijdens de zomervakantie zijn van die regel uitgezonderd.

Dat is ongelijke behandeling, oordeelt de Hoge Raad nu. Zwangere vrouwen worden op deze manier benadeeld ten opzichte van mannelijke collega’s. ‘Die hebben dan namelijk meer vrije dagen dan de zwangeren’, legt advocaat Joost Aarts uit, die de zaak aanhangig maakte. ‘Zwangerschapsverlof dient het herstel van de moeder en haar hechting met het kind, dat is iets anders dan vakantie: die dient om te bekomen van de dagelijkse beslommeringen.’

Het is niet voor het eerst dat de raadsman van de Algemene Onderwijsbond (Aob) namens een docent naar de rechter stapt om vakantiedagen. In december vorig jaar oordeelde de Utrechtse kantonrechter al dat een docent haar herfst- en kerstvakantie gecompenseerd zou moeten krijgen. Daarop heeft Aarts nog vijf andere zaken aanhangig gemaakt. Om te voorkomen dat die allemaal individueel uitgevochten moeten worden, werd de zaak alvast voorgelegd aan de Hoge Raad middels een zogeheten prejudiciële procedure, waarin cassatieadvocaat Stefan Sagel de docent vertegenwoordigde.

De uitspraak van de Hoge Raad kan uiteindelijk verstrekkende gevolgen hebben, stelt Aarts. Moeders kunnen binnen vijf jaar na het verstrijken van hun verlof namelijk met terugwerkende kracht een claim indienen om alsnog compensatie te krijgen. ‘Die dames hebben nu zoiets van: het is payback time. Dus er ligt straks een smak met procedures op werkgevers te wachten.’

Volgens advocaat Marcel Dekker, die het Rijnlands Lyceum vertegenwoordigt, is dat nog niet zo makkelijk op te vangen. Het onderwijs kampt al jaren met personeelstekorten. Daar komt nu ook nog de uitval van docenten door de coronamaatregelen bovenop. ‘Meer verlof betekent dat er meer vervanging moet komen om te zorgen dat kinderen het hele jaar door les krijgen en dus ook meer geld vanuit het ministerie van Onderwijs om dat te betalen’, aldus Dekker.