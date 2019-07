Hoge Raad verwerpt cassatieverzoek oud VVD’er Van Rey - veroordeling voor corruptie blijft in stand

Jos van Rey brengt als lijstduwer van de Roermondse partij LVR zijn stem uit voor de gemeenteraadsverkiezingen. Beeld ANP

Van Rey was onder meer lid van de Eerste en Tweede Kamer en wethouder in Roermond. Hij werd eind 2017 door het gerechtshof in Den Haag in hoger beroep veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een jaar. Ook mocht hij twee jaar lang geen bestuurlijke functie bij de overheid vervullen, zoals die van wethouder of gedeputeerde, wel mocht gemeenteraadslid in Roermond en Limburgs Statenlid blijven. De rechtbank had hem eerder een taakstraf opgelegd.

Het hof oordeelde dat Van Rey ‘het goede functioneren en de integriteit van het openbaar bestuur’ had ondermijnd. De voormalige VVD-wethouder van Roermond liet zich omkopen, schond de geheimhoudingsplicht in de sollicitatieprocedure voor de nieuwe burgemeester en ‘rommelde’ met stempassen en volmachtbewijzen. ‘Het vertrouwen van de burger in dat openbaar bestuur is aldus ernstige schade berokkend’, oordeelde het gerechtshof van Den Haag. Door het oordeel van de Hoge Raad blijft deze veroordeling in stand. Wel kan Van Rey nog naar het Europees Hof stappen.

Giften

De Hoge Raad zou zich dinsdag ook uitlaten over de veroordeling van projectontwikkelaar Piet van Pol. Die was eerder door het gerechtshof veroordeeld tot negen maanden voorwaardelijke celstraf en een geldboete van 40 duizend euro voor omkoping van Van Rey en een andere wethouder. Maar Van Pol overleed in de nacht van maandag op dinsdag op 75-jarige leeftijd. Van Pol was al lange tijd ziek.

Van Rey en Van Pol waren zeer goed bevriend. Van Pol gaf volgens het gerechtshof ‘gedurende een zeer lange periode giften’ aan Van Rey, zoals reizen naar voetbalwedstrijden in het buitenland, vastgoedbeurzen in München en Cannes, en vakanties naar zijn villa in het Franse Saint-Tropez.

Van Rey werd in 2015 uit de VVD gezet. De oud VVD-politicus zat tot aan de verkiezingen van afgelopen maart namens de Volkspartij Limburg in de Provinciale Staten. Voor de Liberale Volkspartij Roermond zit Van Rey nog altijd in de gemeenteraad van Roermond.