Hoge Raad verlaagt straf Michael P. met vier maanden wegens geweld bij arrestatie

Vorig jaar werd Michael P. in hoger beroep veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doden en verkrachten van de 25-jarige Anne Faber. De Hoge Raad maakt daar nu 27 jaar en 8 maanden van, als compensatie voor ‘onnodig toegebracht ernstig letsel’. De tbs-maatregel blijft ongewijzigd. De veroordeling van Michael P. is met het arrest van de Hoge Raad definitief geworden.

Het is uitzonderlijk dat de Hoge Raad ervoor kiest om zelf de straf te verlagen. Normaliter wordt een zaak bij een geslaagde cassatieprocedure terugverwezen naar een gerechtshof. Volgens de hoogste rechter is dat, ondanks ‘de fout van het gerechtshof’, onwenselijk. ‘Er moet een einde komen aan deze zaak’, aldus de Hoge Raad, onder meer in het belang van de nabestaanden.

Anne Faber verdween op 29 september 2017 tijdens een fietstocht in het gebied tussen Soest en Den Dolder. De verdwijning leidde tot een grootscheepse zoektocht. Door een dna-spoor op de gevonden jas van het slachtoffer kwam op 9 oktober de veroordeelde zedendelinquent P. als verdachte in beeld. Hij zat op dat moment in een kliniek in Den Dolder het laatste deel van een straf uit voor de verkrachting van twee minderjarige meisjes in 2010.

Gebroken schouder

Bij zijn arrestatie pakte de politie P. stevig aan, omdat Faber toen nog spoorloos was en de mogelijkheid bestond dat zij nog in leven zou zijn. Volgens P. dreigde het arrestatieteam met een politiehond en werd hem opzettelijk letsel toegebracht door te draaien aan zijn handboeien en zijn geboeide armen te overstrekken, waardoor P. een gebroken schouder opliep. Ook wees de politie hem niet op zijn zwijgrecht.

Op aanwijzing van P. werden uiteindelijk Fabers stoffelijke resten gevonden nabij Zeewolde op 12 oktober. Het Arnhemse hof had wel kritiek op de manier waarop P. is aangehouden, maar vond strafvermindering voor ‘dit onherstelbaar vormverzuim’ niet nodig .

Momenteel loopt er nog een andere procedure van Michael P. Via een zogenoemde artikel-12-procedure bij het Amsterdamse gerechtshof dwong hij vorig jaar af dat het Openbaar Ministerie alsnog strafrechtelijk onderzoek moet instellen naar de arrestatie.

Eerder seponeerde het OM de aangifte die P. deed tegen het arrestatieteam. Maar daar nam P. geen genoegen mee. Volgens het hof hebben de autoriteiten ‘geen plausibele verklaring kunnen geven voor het letsel dat P. heeft opgelopen’. Het ‘uitputtend’ onderzoek zal zich niet alleen richten op het arrestatieteam, maar ook op de vraag of leidinggevenden mogelijk instructies hebben gegeven deze verdachte hardhandig aan te houden. Het is nog onduidelijk wanneer dit onderzoek zal zijn afgerond.