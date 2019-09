Hoge Raad stelt politie aansprakelijk voor schietpartij Alphen

Bezoekers tekenen een condoleanceregister in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn, drie dagen na de schietpartij in 2011. Beeld ANP

De Hoge Raad bepaalde vrijdag definitief dat nabestaanden en slachtoffers via de rechter een vergoeding kunnen eisen voor materiële en immateriële letsel- en overlijdensschade. Het gerechtshof in Den Haag stelde de nabestaanden in maart 2018 ook al in het gelijk, maar de politie ging in cassatie.

Volgens korpschef Erik Akerboom zal de politie door de uitspraak anders omgaan met het afgeven van wapenvergunningen. ‘Deze uitspraak betekent iets voor onze professionaliteit en ons vakmanschap. Wij moeten ons nu bezinnen op onze verantwoordelijkheid en hoe wij deze professioneel kunnen blijven uitvoeren. Voor alle betrokkenen is er nu duidelijkheid over de aansprakelijkheid. Vooral voor de slachtoffers en nabestaanden van deze vreselijke gebeurtenis, die in ons collectieve geheugen gegrift staat.’

Aangescherpte regels

Akerboom denkt dat de politie in de toekomst mogelijk anders zal omgaan met aanvragen en verleningen van wapenvergunningen. De regels zijn al aangescherpt. Iemand die een wapen wil aanschaffen, heeft drie referenties nodig voor een vergunning. Wie psychische problemen heeft of een strafblad, mag geen wapen aanschaffen. Een vergunningsaanvraag wordt tegenwoordig altijd door minstens twee politieambtenaren beoordeeld.

De schietpartij vond plaats op zaterdag 11 april 2011 in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn. De 24-jarige schutter Van der V. beschikte over een kogelgeweer en een pistool, beide geschikt voor semiautomatisch schieten, en een revolver. Hij had kort daarvoor een wapenvergunning gekregen van de politieregio Hollands Midden. Van der V. schoot zes mensen dood en pleegde daarna zelfmoord.

Na het drama volgde een lange strijd tussen de politie en de nabestaanden. De slachtoffers spanden in 2013 een bodemprocedure aan vanwege nalatigheid bij de politie, toen na onderzoek bleek dat een medewerker mogelijk cruciale informatie over het hoofd had gezien bij het verstrekken van de wapenvergunning aan de dader. In 2005 was hem wel een wapenvergunning geweigerd.