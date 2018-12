Hoge Raad houdt veroordeling Kouwenhoven wegens oorlogsmisdaden in stand

Zakenman Guus Kouwenhoven arriveert in mei 2018 bij een gerechtshof in Kaapstad, Zuid-Afrika, om zijn uitlevering aan Nederland wegens oorlogsmisdaden aan te vechten. Beeld EPA

Kouwenhoven, die opgroeide in Rotterdam, speelde rond de eeuwwisseling een belangrijke rol in het door corruptie en bloedige burgeroorlogen geteisterde Liberia. Hij had niet alleen een hotel in hoofdstad Monrovia, maar ook grote belangen in de autohandel, de bouw, het gokwezen en de handel in tropisch hardhout.

Het gerechtshof in Den Bosch oordeelde vorig jaar dat Kouwenhoven tijdens de tweede Liberiaanse burgeroorlog, die begon in 1999, behulpzaam is geweest bij het plegen van oorlogsmisdrijven door soldaten van het regeringsleger van Charles Taylor. Hij heeft onder meer een aan zijn houtkapbedrijven toebehorend schip gebruikt voor de invoer van wapens en munitie. Ook stelde hij werknemers van zijn bedrijven ter beschikking voor de gewapende strijd. Zo overtrad hij door de Verenigde Naties uitgevaardigde wapenembargo’s.

Illegale wapenhandel

De zaak tegen Kouwenhoven, die internationale belangstelling trok, begon in 2006 met een veroordeling door de rechtbank Den Haag tot 8 jaar cel wegens illegale wapenhandel. De rechtbank achtte betrokkenheid bij oorlogsmisdaden toen niet bewezen. De Nederlander ging in hoger beroep en werd vrijgesproken. Dat oordeel werd door de Hoge Raad in 2010 vernietigd. De zaak werd toegewezen aan het gerechtshof in Den Bosch, dat Kouwenhoven vorig jaar alsnog veroordeelde tot 19 jaar cel.

De advocaat van Kouwenhoven, Inez Weski, voerde bij de Hoge Raad onder meer aan dat haar cliënt niet in Nederland mocht worden vervolgd, omdat de toenmalige president Charles Taylor in 2003 amnestie verleende aan alle personen die misdaden begingen tijdens de Liberiaanse burgeroorlog. De Hoge raad verwierp dat bezwaar. Alleen in ‘zeer uitzonderlijke’ gevallen is amnestie voor dergelijke misdrijven toelaatbaar, aldus het college. Bijvoorbeeld wanneer sprake is geweest van een verzoeningsproces of een vorm van compensatie voor slachtoffers. Dat was in het geval van Kouwenhoven en Liberia niet het geval. Taylor werd zelf door een internationaal strafhof in 2013 veroordeeld tot vijftig jaar cel wegens onder meer misdaden tegen de menselijkheid.