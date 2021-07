Hoge Raad handhaaft vonnis Wilders: schuldig aan groepsbelediging, geen straf opgelegd

PVV-leider Geert Wilders, geflankeerd door de Haagse lijsttrekker Leon de Jong, laat zijn toehoorders scanderen dat er minder Marokkanen moeten komen in Nederland. Beeld Hollandse Hoogte / Phil Nijhuis

De politicus deed zijn omstreden uitspraken in 2014 tijdens een verkiezingsbijeenkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Hij vroeg zijn toehoorders of ze ‘meer of minder Marokkanen’ wilden. Nadat het publiek ‘minder, minder!’ had gescandeerd, antwoordde hij: ‘Dan gaan we dat regelen.’

De rechtbank in Den Haag veroordeelde hem in 2016 voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie, maar niet voor haatzaaien. De rechtbank legde hem geen straf op, omdat met het vonnis ‘voldoende recht is gedaan’.

Groepsbelediging

In hoger beroep hield ook het aanzetten tot discriminatie geen stand. Het gerechtshof oordeelde in september vorig jaar wel, net als de rechtbank, dat er sprake is van groepsbelediging, en – eveneens – dat met die veroordeling voldoende recht is gedaan en dat Wilders met die veroordeling voldoende is gestraft. Met de uitspraak van de Hoge Raad is hiertegen geen beroep meer mogelijk.

Volgens de rechters zijn er grenzen aan de vrijheid van meningsuiting, en heeft Wilders die overschreden. ‘Een politicus’, oordelen de raadsheren, ‘heeft ook de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat’ – in dit geval het tegengaan van discriminatie.

Het hoogste rechtscollege heeft de zaak niet inhoudelijk herbeoordeeld, maar uitsluitend geanalyseerd of het hof correct naar de feiten heeft gekeken.

Opstelten

Wilders vindt dat hij betrokken is in een politiek proces, waarin toenmalig VVD-minister Opstelten en het Openbaar Ministerie aanstuurden op zijn vervolging. Het gerechtshof veegde dat argument van tafel. Van politieke bemoeienis niets gebleken, oordeelde het hof op basis van honderden documenten die door het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid waren verstrekt.

Wilders noemde de uitspraak van het hof ‘totaal onacceptabel’, en Nederland ‘een corrupt land’. De rechtszaak tegen zijn uitspraken sleept al jaren voort. Extra onderzoek, een toegekend wrakingsverzoek waardoor de rechters in hoger beroep vervangen moesten worden en het coronavirus leverden veel vertraging op.

Ongeacht de uitkomst van de rechtszaken zal Wilders niet inbinden, kondigde hij in september aan. ‘Ik zal altijd, veroordeling voor groepsbelediging of niet, de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn.’