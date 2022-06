Hoge Raad: gekraakte berichten zijn rechtmatig bewijs in strafzaken

Een Blackberry-telefoon, zoals criminelen die gebruikten om versleutelde berichten te kunnen versturen. Beeld Elisa Maenhout

In de strafzaak, die gaat over de liquidatie van Samir Erraghib in IJsselstein in 2016, hebben de aanklagers versleutelde pgp-berichten (‘pretty good privacy’) ingebracht die afkomstig zijn van de Blackberry-telefoon van de verdachte. De versleutelde berichten werden tijdens het hoger beroep van de zaak aangetroffen op een in beslag genomen server van Ennetcom in Canada.

De inhoud van de server was in beslag genomen na een rechtshulpverzoek in een andere strafzaak – naar telecombedrijf Ennetcom zelf. Tijdens het onderzoek in die zaak stuitte de recherche op veel berichten die als bewijs van misdaden werden aangemerkt, zoals de liquidatie van Erraghib in IJsselstein. De vondst leidde tot talloze arrestaties en strafzaken. De ‘IJsselstein’-verdachte is op basis van die berichten veroordeeld tot 22 jaar celstraf.

Grondrecht

De grote vraag van de veroordeelde en andere verdachten die op basis van pgp-berichten zijn veroordeeld, was steeds of aanklagers die berichten rechtmatig hebben ingebracht. Anders gezegd: is anoniem communiceren een grondrecht? Mochten opsporingsambtenaren de privacy schenden van alle afzenders van die berichten, toen zijn de verkregen 3,6 miljoen versleutelde berichten doorzochten?

Ja, oordeelt de Hoge Raad nu. Een Canadese rechter heeft immers toestemming verleend om die data toe te voegen aan het strafrechtelijk onderzoek naar Ennetcom en drie andere zaken, waaronder de moord in IJsselstein. Die Canadese rechter stelde als voorwaarde dat belastende berichten die buiten die vier genoemde zaken vallen, vooraf moeten worden voorgelegd aan een Nederlandse rechter. Die moet beoordelen of de gevonden berichten voor ander onderzoek mogen worden gebruikt. Die Ennetcom-data zijn vervolgens met machtiging van de rechter-commissaris door het OM bij andere dossiers ingevoegd, stelt de Hoge Raad, en daarmee is aan de voorwaarde van de Canadese rechter voldaan.

Een aanpalende klacht van de veroordeelde in de IJsselsstein-zaak luidt dat de aanklagers nooit inzage hebben gegeven in de selectie van de pgp-berichten. Dat is ook niet nodig, oordeelt de Hoge Raad, omdat de pgp-gesprekken veel bevestiging vinden in de inhoud van ander bewijs, en omdat uit de processtukken blijkt hoe de politie de identiteit van de deelnemers aan de pgp-gesprekken heeft vastgesteld. Om die reden zou er geen twijfel bestaan over de afzender.

‘Gamechanger’

Het is voor het eerst dat Nederlands hoogste rechtscollege zich heeft gebogen over de rechtmatigheid van versleuteld berichtenverkeer in strafzaken. Als de Hoge Raad anders had geoordeeld, zou dit enorme consequenties hebben gehad voor veel veroordelingen sinds het communicatieverkeer van Ennetcom en andere aanbieders, zoals Encrochat, zijn gekraakt.

Chef van de recherche Andy Kraag noemde het ontsleutelen van criminele berichten eerder een 'gamechanger’: waar politie en justitie gewoonlijk bewijs zoeken tegen verdachten, beschikten zij ineens over ‘een berg bewijs waarbij verdachten moeten worden gezocht’.