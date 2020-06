Hoge Raad bevestigt: Jos de G. verkrachtte en doodde Nicole van den Hurk

De vindplek van het lichaam van Nicole van den Hurk. Op 22 november 1995 werd haar lichaam gevonden. Beeld ANP

De Hoge Raad heeft dinsdag het vonnis bevestigd dat het gerechtshof in Den Bosch twee jaar geleden uitsprak tegen de tbs’er, die eerder al vanwege andere verkrachtingen was veroordeeld. Het hof legde hem in oktober 2018 12 jaar gevangenisstraf op. Dat vonnis leidde tot hevige emoties en tranen bij de nabestaanden van het Eindhovense meisje, die bijna een kwart eeuw moesten wachten op de veroordeling van de dader.

In 2016 had de rechtbank Jos de G., die alle feiten altijd heeft ontkend, nog alleen voor de verkrachting van het Eindhovense meisje veroordeeld. De rechter gaf hem toen slechts 5 jaar cel.

Dat de verdachte het meisje na de verkrachting ook heeft gedood, vond de rechtbank toen wel aannemelijk, maar niet bewezen. Op het meisje waren namelijk ook spermasporen van ‘een onbekende derde persoon’ aangetroffen, naast die van de verdachte en haar vriendje John. Daarom kon de rechtbank niet uitsluiten dat ‘een mogelijke tweede dader van een verkrachting het slachtoffer heeft gedood’.

Stiefmoeder Jolanda van der Weijden (links) en halfbroer Tommy van der Hurk (rechts) na de uitspraak in het hoger beroep tegen Jos de G., in 2018. Beeld ANP

Omstreden

Dat omstreden vonnis van de Bossche rechtbank leidde tot grote beroering in en buiten de rechtszaal. Veel mensen vonden het onverteerbaar dat verdachte Jos de G. het voordeel van de twijfel kreeg van de rechter. ‘De uitspraak tart de wetten der logica en komt in de praktijk neer op een schoffering van de nabestaanden’, vonden Joost Eerdmans en Marco Bouman, respectievelijk voorzitter en lid van het Burgercomité tegen Onrecht.

Het gerechtshof in Den Bosch concludeerde echter dat overtuigend was bewezen dat de verdachte het meisje ook om het leven heeft gebracht. Om ontdekking van de verkrachting en de doodslag te voorkomen, heeft hij het lichaam van het meisje verborgen in een bos bij Lierop. De Hoge Raad heeft dat oordeel dinsdag bevestigd, waardoor definitief een einde komt aan de lange zoektocht naar de dader.

Oktober 1995

Op 6 oktober vertrekt Nicole in alle vroegte vanuit het huis van haar oma op de fiets naar de Konmar-supermarkt in de Eindhovense wijk Woensel, waar ze een bijbaantje heeft en om 6.00 uur in de bakkerij moet beginnen. Ze komt daar nooit aan. De politie begint nog diezelfde dag een grote zoekactie: om 18.00 uur wordt haar fiets in het riviertje de Dommel gevonden.

Voor de politie is het alle hens aan dek, met het doel om het 15-jarige meisje levend terug te vinden. Op 19 oktober wordt haar rugzakje gevonden in een sloot langs het fietspad bij het kanaal.

Haar vermissing krijgt veel media-aandacht. Vader Ad van den Hurk, beter bekend als volkszanger Andy de Witt, doet overal zijn verhaal. Hij zet zelf ook een zoekactie op en schakelt paragnosten in.

November 1995

Op 22 november wordt haar lichaam in de bossen tussen Mierlo en Lierop (ten oosten van Eindhoven) gevonden na een melding van een wandelaar. Ze ligt op haar rug, bedekt onder conifeertakken. Op haar lichaam, dat in vergaande staat van ontbinding is, worden sporen van geweld aangetroffen, vooral op het hoofd. De doodsoorzaak kan niet worden achterhaald.

De begrafenis van Nicole van den Hurk. Beeld ANP

Mei 1996

De toch al grote media-aandacht, vooral in Brabant, komt tot een climax wanneer stiefbroer Andy van den Hurk wordt gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij haar dood. Twee dagen later wordt hij weer vrijgelaten.

Een maand later volgt de arrestatie van vader Ad, die zich mede door zijn vele mediaoptredens verdacht heeft gemaakt. Vijf dagen later komt hij weer vrij. ‘Alleen God, Nicole en ik weten dat ik het niet gedaan heb’, zou hij later tegen het Eindhovens Dagblad zeggen.

Maart 2011

Op 8 maart wordt de politie in Hertfordshire gebeld door een man, die later Andy van den Hurk blijkt te zijn. Hij zegt dat hij zijn zus Nicole in 1995 heeft vermoord. De stiefbroer wordt voor de tweede keer gearresteerd en daarna overgebracht naar Nederland. Maar buiten zijn eigen verklaring is er geen enkel steunbewijs dat hij het heeft gedaan. Hij zou in een dronken bui hebben ‘bekend’ en wordt een maand later vrijgelaten. Door deze actie staat de zaak wel weer volop in de schijnwerpers.

September 2011

De politie doet een hernieuwd onderzoek naar alle beschikbare sporen, want forensisch onderzoek en dna-technieken zijn inmiddels sterk verbeterd. De verjaringstermijn van twintig jaar (tot 2015) nadert bovendien. Het lichaam van Nicole wordt opgegraven voor nader onderzoek, waarbij een beschadiging aan de tiende rib wordt geconstateerd, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van een steekwond.

Met verbeterde dna-technieken wordt een mengprofiel aangetroffen met mogelijk het dna van de dader op een haar en spermasporen die al in 1995 waren veiliggesteld. Vader Ad geeft zijn dna af, stiefbroer Andy deed dat al eerder. Beiden hebben geen match.

Op begraafplaats St. Antonius aan de Boschdijk in Eindhoven wordt het stoffelijk overschot opgegraven van Nicole voor nieuw onderzoek. Beeld ANP

Oktober 2012

Op een bijeenkomst over een ander onderzoek naar meerdere verkrachtingen in de regio wordt over een zedendelinquent gesproken die in 1987 en 2000 fietsende vrouwen van hun fiets had getrokken en verkrachtte. Het is deze werkwijze die een alerte politieman, betrokken bij het coldcaseonderzoek naar Nicole, als een donderslag treft: had deze man ook niet het 15-jarige meisje van haar fiets getrokken?

Het dna-profiel van Jos de G. wordt vergeleken met de sporen op het lichaam van Nicole. Omdat dat mengprofielen betreffen, kunnen ze niet zomaar door een databank worden gehaald, maar moeten ze één op één worden vergeleken. Na een aanvankelijke, volgens het Openbaar Ministerie abusievelijke mismatch, wordt een match gevonden. Eind 2012 wordt het coldcaseonderzoek pas echt opgepakt: wie is deze man, hoe past hij in het plaatje, kende hij het slachtoffer, hoe leefde hij in 1995?

Januari 2014

Justitie meldt een doorbraak: de dan 46-jarige Jos de G. uit Helmond wordt aangehouden voor de verkrachting en dood van Nicole. Hij blijkt een tbs’er te zijn, veroordeeld voor meerdere verkrachtingen, die in de eindfase van zijn tbs met dwangverpleging zit. Hij beroept zich eerst op zijn zwijgrecht. Later zegt hij tegen de rechter-commissaris dat hij ‘er geen donder mee te maken heeft’. Hij ontkent dat zijn dna op het meisje is aangetroffen. En als dat wel zo is, dan heeft ze waarschijnlijk vrijwillig seks met hem gehad, maar dat kan hij zich verder niet herinneren. ‘Ik lag goed bij de vrouwtjes’, zegt hij later tegen de rechtbank.