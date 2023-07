Hoge Raad berispt raadsheer wegens verspreiden complottheorie MH17

Een wrakstuk van vlucht MH17 in de regio Donetsk. Beeld REUTERS

De vrouw, die als raadsheer werkt bij het Haagse gerechtshof, probeerde in 2021 en 2022 om het toen nog lopende MH17-proces te beïnvloeden. Ze verspreidde een boek met een ‘alternatief scenario’ voor de ramp met vlucht MH17 bij de Haagse rechtbank, waar het megaproces tegen vier verdachten op dat moment werd behandeld.

Ze hoopte dat het boek bij de betrokken rechters en de officieren van justitie terecht zou komen. In het boek, dat door haar broer onder een pseudoniem is geschreven, wordt gesteld dat het Openbaar Ministerie onzorgvuldig onderzoek heeft gedaan naar de toedracht van de MH17-ramp, waarbij op 17 juli 2014 alle 298 inzittenden omkwamen.

Volgens de auteur was er sprake van ‘een cover-up’, en werd het vliegtuig niet door een Russische raket uit de lucht geschoten. Ook zouden de verkeerde verdachten terecht staan in het strafproces. De raadsheer deelde de conclusies van haar broer. In gesprekken noemde zij het MH17-proces ‘een groot showproces’, een waarin sprake is van ‘manipulatie en leugen’. Ze wilde bovendien dat de MH17-aanklagers zouden worden vervangen.

Vierde Kamer

Volgens de zogenoemde Vierde Kamer van Hoge Raad, dat als taak heeft om klachten tegen rechterlijke ambtenaren te behandelen, mag een rechter buiten de rechtszaal om haar of zijn mening uiten over maatschappelijke kwesties. Maar, stelt de hoogste rechter, deze vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. Het vertrouwen in het gezag en de onpartijdigheid van de rechterlijke macht mag een rechter niet ondermijnen. Volgens de Vierde Kamer heeft de raadsheer dat in deze zaak wel gedaan, ze had ‘onmiskenbaar’ de bedoeling om de MH17-rechters en aanklagers te beïnvloeden.

Het gebeurt zelden dat rechters en raadsheren op deze manier disciplinair worden gestraft, aldus een woordvoerder van de Hoge Raad. ‘Een schriftelijke berisping klinkt misschien zwak, maar rechters ervaren het echt als een zware straf.’ De raadsheer is niet ontslagen, zij kan haar werk blijven doen bij het Haagse gerechtshof.

Drie keer levenslang

Het MH17-proces is in november afgerond. Toen werden drie verdachten door de Haagse rechtbank veroordeeld tot een levenslange celstraf, een vierde werd vrijgesproken. Volgens de rechters is het drietal verantwoordelijk voor de moord op alle 298 inzittenden van het vliegtuig. In 2014 behoorde het drietal tot de top van het separatisten-leger in Oost-Oekraïne, ze vervulden een leidinggevende rol bij het bestellen, bewaken en vervoeren van de Russische raketinstallatie waarmee het vliegtuig uit de lucht werd geschoten.

De betrokken partijen zijn niet in beroep gegaan tegen de uitspraak. Als dat wel was gebeurd, dan zou de zaak hij het Haagse gerechtshof in hoger beroep zijn behandeld.