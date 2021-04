Hoge Raad: Arnhemse Villamoord wordt niet herzien

Videofragment van het verhoor van een van de verdachten van de Arnhemse villamoord. Volgens de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken werden tijdens het onderzoek naar de moord in 1998 verhoortechnieken toegepast die de kans op onjuiste veroordelingen vergroten.

De Arnhemse villamoord is een omstreden strafzaak. Volgens meerdere deskundigen is het mogelijk de grootste gerechtelijke dwaling uit de Nederlandse rechtsgeschiedenis: negen mannen zouden ten onrechte zijn veroordeeld. De veroordeelden hebben hun straffen, die varieerden van vijf tot twaalf jaar, inmiddels uitgezeten. Eén van hen pleegde na de veroordeling zelfmoord in zijn cel.

Het belangrijkste bewijs in de zaak, waarbij de eigenares van de villa werd doodgeschoten, zijn twee bekentenissen. In 2018 concludeerde de Acas, de Adviescommissie Afgesloten Strafzaken die de Hoge Raad adviseert, dat de veroordelingen uit 2000 ‘naar de huidige wetenschappelijke inzichten over valse verklaringen niet meer houdbaar’ zijn. De Acas gaat er vanuit dat de bekentenissen vals zijn, en onder grote druk van de politie afgelegd.

Ömer A. en Sefket P.

De twee bekennende verdachten, Ömer A. en Sefket P., spraken slecht Nederlands. Ze verklaarden belastend over zichzelf en andere verdachten. Volgens de Acas werden er verhoortechnieken toegepast die de kans op onjuiste veroordelingen vergroten. Ook kwamen de processen-verbaal, opgemaakt door de politie, niet altijd overeen met wat A. en P. verklaarden.

De rechercheurs hebben A. en P. bovendien ‘gevoed’ met daderwetenschap, oordeelde de Acas. De adviescommissie kon dit reconstrueren omdat van een groot deel van de verhoren video-opnames zijn gemaakt.

In 1998 werd de 63-jarige Geke van ’t Leven-De Goede vermoord in haar woning aan de Apeldoornseweg in Arnhem. Een tweede vrouw, een vriendin van het slachtoffer, overleefde de roofmoord. Volgens deze vriendin was er sprake van één inbreker.

Een half jaar later werden, na uitgebreid politieonderzoek, negen verdachten aangehouden. Het waren bekende criminelen uit de Nijmeegse en Arnhemse onderwereld. Zij werden allemaal veroordeeld.

De Hoge Raad gaat in de uitspraak mee met een in februari uitgebracht advies van de advocaat-generaal. Hij stelde eveneens dat er geen nieuwe redenen zijn om de zaak terug te verwijzen naar het gerechtshof. In 2018 oordeelde de ACAS nog dat de gebruikte verhoortechnieken ‘onveilig’ waren en daarom ontoelaatbaar.

De advocaat-generaal oordeelde in februari echter dat dit ‘niet de maatstaf is waarmee het herzieningsverzoek moet worden beoordeeld’. Volgens hem kan het dat een andere rechter op basis van het beschikbare bewijsmateriaal ‘wellicht tot een vrijspraak of andere uitkomst gekomen zou zijn, maar een andere weging van het bewijs is geen novum.’ De ingetrokken verklaring van de verdachte die destijds onder druk belastend verklaarde, was dat volgens de advocaat-generaal evenmin.