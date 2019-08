Hoge heren gehuld in het uniform van de gewone man: spijkerbroek en gympen op de heidag van Rutte III

Minister Sander Dekker (links) en minister Eric Wiebes tijdens de jaarlijkse heidag van het kabinet. Beeld ANP

De jaarlijkse heisessie van het kabinet heeft twee constanten: zij speelt zich nooit daadwerkelijk af op de hei en de minister-president draagt blauwe Chuck Taylors. Met die traditie werd dit jaar in Oisterwijk niet gebroken. Daar stiefelde Mark Rutte, opgewekt als altijd, het terras op van Mansion Bos en Ven in zijn vertrouwde Converse-gympen. Wellicht ter compensatie droeg hij een donkerblauw T-shirt met het logo van een andere sportfirma, het Japanse Asics. De premier spreidde zijn garderobe voorts keurig over drie continenten met zijn jeans: die was van het Italiaanse Diesel.

De ooit door Rutte geïnitieerde heidag is een politieke meesterzet. Iedereen wordt vrolijk van de zonnige beelden en de boodschap aan het land is duidelijk: de mouwen worden – letterlijk – opgestroopt voor een nieuw jaar. Ondertussen zien we dat de hoge heren eigenlijk ook gewone vogels zijn zoals u en ik, gehuld in het uniform van de gewone man: spijkerbroek en gympen.

In Amerika hebben ze een naam voor de dresscode die Rutte hanteert voor op de hei. Het wordt ‘smart casual’ genoemd. Hoe je dat precies invult (Amerikaanse presidenten zijn daar een meester in), dat was voor de Nederlandse politici even zoeken. In Oisterwijk meen ik niettemin een duidelijk stijgende lijn te zien ten opzichte van de vorige edities.

Zachtblauw

Koning van de casual is Eric Wiebes. De minister van Economische Zaken droeg wederom zijn zachtblauwe trui (eigenlijk de derde constante in de hei-historie), met daarover nóg een trui, gewoon, omdat het kan. Zoals de meeste collega’s volgt hij het voorbeeld van de premier met een spijkerbroek, maar dan een zwarte, geen blauwe – ja, de meest autonome denker van het stel haal je er zo uit.

Degene die het meeste moeite heeft met buiten de lijntjes kleuren haal je er ook zo uit. Stef Blok opteerde vorig jaar nog voor een roze polo die als een buitentent om hem heen waaide. Je zag dat hij zich niet happy voelde in dat vrijetijdsuniform. De minister van Buitenlandse Zaken, geen man van frivoliteiten, droeg in Oisterwijk daarom nette schoenen, een nette broek en een net overhemd. Een contente mens, helemaal in zijn sas.

V.l.n.r.: staatssecretaris Raymond Knops, minister Stef Blok, staatssecretaris Barbara Visser en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.

Nog even over het schoeisel. Vrijwel alle bewindsheren droegen in Oisterwijk de schoen die wij sneaker zijn gaan noemen. Zelfs coming man Wopke Hoekstra (Financiën) had zijn stoere boots van vorig jaar ingeruild voor Nikes. Die oogden licht afgetrapt, maar hadden wél felblauwe veters. Dat leek mij een duidelijk signaal naar die andere coming man van het CDA, Hugo de Jonge (VWS). Hoekstra wringt zich met zijn veters brutaal binnen op een terrein dat De Jonge prominent heeft geclaimd, dat van de kekke schoen. U las het hier eerst: op de heidag in Oisterwijk is de strijd om het leiderschap van het CDA begonnen.

V.l.n.r.: staatssecretaris Mona Keijzer, minister Sigrid Kaag, minister Wopke Hoekstra en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol.