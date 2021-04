Hoge golven spoelen strandpaviljoen en huisjes weg in Castricum aan Zee

Harde wind en hoge golven zorgen voor problemen aan de Nederlandse kust en zo ook in Castricum aan Zee. Strandhuisjes zijn kapotgewaaid of helemaal in zee verdwenen. Bewoners kijken met spanning vooruit naar een dag met nog hogere golven.

De kapotgewaaide strandhuisjes zijn als een aandenken aan de storm maandagavond neergezet bij de strandopgang van Castricum aan Zee. De muren zijn verdwenen en het interieur is weggespoeld. Strandgangers maken er nog snel een foto van voordat ze zelf gaan uitwaaien. Op het strand zijn de hekjes weggeslagen die bezoekers moeten weren uit het hoger gelegen duingebied.

Zo’n vijf meter hoog waren de golven bij Castricum afgelopen maandagavond. Het resultaat van de noorderstorm die al dagen van Noorwegen naar Schotland blaast. Als over een lange glijbaan heeft de kracht van de wind het water honderden kilometers lang opgestuwd. Recht op de Hollandse kust af.

Dinsdagmorgen heeft de zee zich onder invloed van het getij iets teruggetrokken en nemen ramptoeristen bij Castricum aan Zee de schade op terwijl de hagelbuien striemend voorbijtrekken. Dikke vlokken schuim worden over het afgekalfde strand geblazen en strandtenthouders proberen hun bezit voor te bereiden op het natuurgeweld dat bij de volgende vloed weer spannend dichtbij dreigt te komen.

‘Ramptoerisme is het beste toerisme’, zegt Stephan Mens lachend door zijn sjaal. Hij is speciaal gekomen om foto’s te maken van het natuurgeweld. ‘Die golven zijn spectaculair. Voor de foto is het alleen jammer dat die huisjes al uit zee zijn gehaald.’

Heerlijk uitwaaien

Gerda Hokken komt al jaren vier keer in de week op het strand, maar zo'n storm heeft ze nog nooit meegemaakt. ‘De enorme kracht van de natuur is prachtig om te zien’, zegt Hokken wanneer ze voor het opkomende water wegvlucht. ‘Het is heerlijk uitwaaien vandaag, vorige week had ik het gevoel dat ik op een tropisch strand was en vandaag is het weer volle bak winter.’

Strandpaviljoen Bad Noord heeft de storm maandagavond deels niet overleefd. Het terras en de windschermen zijn weggespoeld. Preventief worden al de vuilnisbakken op het strand verwijderd zodat ze straks niet losraken en in de zee belanden. Ook graafmachines rijden af en aan op het strand om te voorkomen dat de palen onder de nog overgebleven strandpaviljoens worden weggespoeld door de ruige zee.

Hans de Koning woont in de buurt en is ’s ochtends direct naar het strand gekomen om te zien of zijn strandhuis het overleefd heeft. Het staat nog. ‘Nu maar hopen dat het water vannacht niet alsnog tot in mijn huisje komt.’ Andere eigenaars sjouwen met zandzakken om de palen onder hun huisjes te beschermen tegen wat nog komen gaat.

Iets verderop beweegt Noor de Lang aandachtig haar metaaldetector heen en weer. ‘Vaak is er op zo'n stormdag veel te vinden, maar nu waren anderen mij voor en heb ik alleen een lepel en een 2 euromuntje gevonden. Ik heb allerlei bestek van over de gehele wereld verzameld, vooral in Engeland en Spanje valt er veel te vinden.’ Woensdag gaat De Lang weer naar het strand. ‘Misschien is er meer te vinden als het nog onstuimiger weer wordt.’